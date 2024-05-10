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自由廣場》習近平歐洲行給台灣的警鐘

2024/05/10 05:30

◎ 廖林麗玲

中國和歐洲的關係，經歷疫情、烏俄戰爭、貿易衝突和間諜事件，關係日益惡化。習近平睽違五年的歐洲之行，雖有其經濟需求，但是明擺著的，更像是一趟分化之旅。

一、凸顯德法裂痕

習近平到了法國，卻沒去德國。儘管馬克宏三催四請，德國總理蕭茲寧可到立陶宛，也不去巴黎。中方的表面理由是，二○二四年是中法建交六○週年，但這場歐洲行，絕對不會這麼簡單。德法在許多議題上原本就有歧見，習近平區別對待的做法，更加凸顯德法的差異，尤其是在中國政策。比如對中國電動車是否加徵懲罰性關稅和台灣的議題等等。

二、分裂歐美

馬克宏強調歐洲戰略自主，擺脫對美依賴。中國對法國下功夫，可將歐洲推離美國更遠。相對的，德國境內最大的軍事基地，迄今仍由美軍駐守。另外，習近平還去了東歐的塞爾維亞（非歐盟成員），也是精心安排的，到訪這天正是中國大使館遭北約飛機轟炸廿五年的日子，習近平想讓世人看看，美國主導的北約創造了安全還是損害？

三、分化歐盟

此外，歐盟國家除了法國，習近平只去了匈牙利。這個極為親中的成員國，常與歐盟意見相左，多次阻撓歐盟對中國的不利議案，破壞歐盟立場。中國則透過大量投資，拉攏並增加影響力，利用歐洲內部的不同意見，獲得自身最大利益。習近平匈牙利之行釋出的訊息，也相當清楚，配合的就給胡蘿蔔。

這場在歐洲大陸上演的分化大戲，看見的是，習近平坐穩權位，無限制連任後，毫不遮掩的手路，可說更直接、更強烈、更不客氣。台灣新政府上任，朝小野大，中國利用台灣內部不同意見，分化台灣從中獲利，雖不是新鮮事。但從這次習近平歐洲行的路數，歐洲人其實也看得很清楚，「分化」這個字眼，成了當下歐洲媒體的熱門關鍵字。在台灣的我們，面對中國的分化，尤其須要提高警覺！

（作者是媒體工作者，前駐德記者）

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