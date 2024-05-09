自由開講》國情報告與扁案特赦：珍惜朝野對話的歷史契機

◎邱志偉

立法院有意依照憲法增修條文之規定，邀請總統赴立法院進行國情報告，對於這樣的發展，我表示樂見，未來也有機會成為總統與國會直接溝通的新常態。只要能夠理性平和問政，我相信過往李登輝總統，都能井然有序的在陽明山中山樓進行國情報告，未來立法院定能做得更好。大約十天後，將迎來新政府的上台，有關扁案特赦問題，是一個長年的歷史事件該有終結，若賴清德新任總統到立法院正面進行朝野對話，是一個很好的歷史契機，也盼能成為國會新常態。

大約十天後，將迎來新政府的上台，若賴清德新任總統（中）到立法院正面進行朝野對話，是一個很好的歷史契機，也盼能成為國會新常態。（資料照）

我必須誠實說，當前的國會朝野氣氛並不好，國民黨與民眾黨聯手在程序上要封殺所有民進黨的提案，甚至動輒散會動議的方式處理攻防，讓理性平和對話的機會一再流失。但是，要讓國會正常運作，打破現有僵局，我認為總統若能應立法院邀請到國會進行國情報告，會是一個相當正面的轉機。至於進行的形式與問答方式，我認為應該還是要尊重憲政分際，不要成為另一個備詢舞台，打破雙首長制的憲政運作邏輯，這也才能讓良好的溝通能長久運作下去。

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即便是總統制國家如美國，總統在國會的國情咨文演說，也沒有出現國會議員的即席問答，在台灣的制度運作下，已有行政院長的備詢制度，我認為要回到行政立法的監督原則為重。除非，國民黨有意提出修憲案，讓憲政規定出現新的轉折，這也是一個很好的憲法時刻，我相信朝野若能有誠意來共同討論，全民也都會高度樂見。

但我還是想要強調一個原則性問題，也就是朝野對話的契機。過去，曾出現行政、立法非一致政府的時期，包含：2000-2008年以及此時此刻，兩次都是遇到民進黨執政，阿扁時代行政、立法烽火連天，當時我也曾以國會幕僚身分觀察過立法院運作，真是行政團隊常常無法施展，國會又動輒暴力相向，民眾觀感著實不佳。阿扁總統其實曾幾度與國民黨主席、親民黨主席對話，但因為都未落實到立法院，始終無法化解國會僵局。

我期盼的是，這次總統願意到立法院進行國情報告，加上在野黨已經表示願意邀請，我相信由多數的在野黨邀請總統赴國情報告，並且在理性問答方式下圓滿落幕，將會是很好的朝野對話契機。最好能將當前朝野已經有爭議的題目，在國情報告有初步回應，讓新政府上台可以有更多施展空間。不要又再次淪為表演舞台卻不解決問題，那麼全民都會相當失望。

至於扁案問題，我認為司法已有初步解答，縱有爭議，阿扁總統都已經走完這條路，馬英九總統任內也曾在九合一大敗後，主動給予阿扁保外就醫，蔡總統自然也能夠在卸任前，以高度的政治智慧，來處理這個帶有歷史印痕的高度政治性司法案件。朝野應該平心靜氣來看待此事，尤其519將是政府最新制定的「白色恐怖記憶日」，政府有勇氣與誠意來面對歷史，給予歷史事件更多的重視與記憶。若能在5月20日總統就職日前，蔡總統能夠再處理歷史事件，相信後人也會有高度評價。

最後，我還是要呼籲，總統若能赴立法院進行國情報告，展現總統和國會溝通互動的歷史契機，所有政黨應當共同促成。特別這將能提升國會問政高度，改變全民對立法院的印象與理解，可以將國會提升到更高層次，民眾又能透過國會頻道轉播關注這歷史時刻，全民都將是贏家，值得朝野加以把握，一旦未來能成新常態，更將是國家之福！

（立法委員）

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