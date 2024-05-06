自由開講》台灣護照多少錢？談中配賣台護照危害國安！

◎張天泰

日前，宜蘭縣出現一名中國籍配偶鄭姓女子勾結中國不法集團，在台灣社群以每本7千元至1萬元不等的價格向國人收購護照，並透過人蛇集團高價轉售給中國籍人士出入歐洲等地，已約有五十本台灣護照遭冒用。此案除已嚴重損害台灣國際聲譽，並威脅遭冒用入境國家的邊境安全，更凸顯了中配入籍後續產生的國安漏洞。

宜蘭縣日前爆出一名中國籍配偶鄭姓女子勾結中國不法集團，在台灣社群以每本7千元至1萬元不等的價格向國人收購護照。（資料照）

然而，中國國民黨立法院黨團日前所公布的新會期優先法案，竟然提及推動讓「中配入籍」縮短年限，取得我國國籍年限從6年縮短到4年，引發台灣各界極大的反對聲浪。現在國民黨取得立法院第一大黨地位，便假裝看不見中國正企圖片面改變現狀、打壓台灣的各種行為，逕自推動「中配入籍」縮短年限，毫無謹慎思考此案對台灣的國安周全性、法律公平性、健保財政風險性等各種傷害，對於各種後續問題效應，卻視而不見也要讓中配儘速取得台灣國籍。

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今天造成中配和外配入籍不平等問題的源頭，是中國國民黨自身所造成。國民黨馬英九政府於2009年，通過將中配取得台灣身份證的年限由原本的8年縮減成6年。也因兩岸互不承認的政治現狀，以致對待中配與外配所引用法源不同，才導致入籍年限有別。但中配入籍的解法，不是國民黨現行推動的縮短入籍年限等錯誤做法，而是中配的一切待遇，應當「比照外籍配偶規定」辦理，來確保政府在法律規範的一致性和公平性。

首先在法律方面，政府必須實踐法律規範的一致性，讓中配在法規上比照外配，改善目前中配和外配在法規上不平等之處。第一在拿到台灣身分證時間的不公平，中配只要每年在台居留183天，最快6年就可取得身分證，但外配在相同情況下，只居留183天，最快要8年才能拿到身分證。第二為配偶雙親定居權利的不公平，而中配定居後，可以申請雙親來台定居，一般外配只能申請雙親來台探視，並無法申請定居。第三為健保費使用的不公平，因中配七十歲以上雙親來台定居，可以使用健保，之前中配雙親沒有繳過台灣健保費。而外配的雙親則最多僅在台灣停留半年，不可以使用健保。

再來是台灣國安方面，現在已出現鄭姓中配利用台灣人的身分買賣護照，已危害台灣人國際聲譽之犯罪行為，接下來軟土深掘，必然會侵害台灣國家安全。仔細翻閱中華人民共和國國家情報法第10條規定，中國人必須配合情報單位開展情報工作，否則要接受刑事罰則。換句話說，中配就算取得台灣的身分證，如果還沒有放棄中華人民共和國國籍（不是戶籍），就有義務要配合中國共產黨。

在健保資源方面，台灣健保署統計中國人在台灣使用的健保支出是略高於繳交的健保費的。但最大的問題不在於中配入籍使用健保，而是中配親戚「依親」來台同享健保，過去已有中配將健保卡借給罹患胃癌的中籍表妹冒用，使用醫療費高達約九十萬元仍不治，直到開立死亡證明書時，中配才說出實情。故中配親戚來台就醫就該比照外籍人士一律採國際醫療收費標準，可避免台灣健保醫療資源遭到濫用。

完善中配入籍政策議題，最直接的方式，就是比照他國外籍配偶的入籍規定，莫再對中國採取寬鬆的雙重標準，同時做好嚴格把關中配對台灣的忠誠和參政權。現在出現中配利用台灣人身分買賣護照犯罪，這只是中配入籍問題的冰山一角，而此次國民黨團推動縮短中國籍配偶取得我國身分證年限的修法，更顯現國民黨並非只是代表親中的台灣人民意，而是傳遞中國的意志。最後，當台灣和中國有利益衝突時，是見人心之時，也是中配對台灣有無國家忠誠，這才是中配入籍的問題根本性癥結點

（政治工作者）

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