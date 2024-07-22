檔案瑰寶》疾風勁草，風雨重生：國立政治大學在臺復校70周年

矗立於木柵指南山下、景美溪畔的國立政治大學，自1949年隨著政府遷臺後，1954年率先在臺灣復校。70年來，校園環境、學習場域的變化以及師生互動的種種形塑了許多記憶，政大春風化雨、為國育才，為社會培養無數優秀的學子。

刊頭 1992年以前政大面向指南路的舊校門



案名：教育、學校含建築物

檔號：0052/0047/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

◎黃宇暘／國家發展委員會檔案管理局應用服務組協同研究員

「政治是管理眾人之事，我們就是管理眾人之事的人；管理眾人要身正，要意誠，要有服務的精神，要有豐富的智能……」，這首由李抱忱作曲，陳果夫填詞的校歌，歌詞內容充分反映國立政治大學（下稱政大）為培養政治幹部、訓練國家行政人才的獨特創辦宗旨。

請繼續往下閱讀...

政大的前身，可以追溯至1927年創立於南京紅紙廊的「中央黨務學校」。歷經多次調整，改制「中央政治學校」之後，再與創設於重慶復興關的「中央幹部學校」合併，成為「國立政治大學」。

1949年因戰亂遷徙，校務一度停頓。政府播遷臺灣時，尚無規劃恢復原設於大陸地區之各公立高校，有等待日後反攻大陸，再將這些學校遷回之意。隨著時間的推移，政大校友與社會各界紛紛建議政府復校，加上當時高等教育人才需求孔急，因此1954年6月教育部長張其昀呈請行政院，強調：「建設臺灣，光復大陸，必須儲備各項專才，而政治幹部尤為復國建國之中堅分子。」早日在臺灣恢復設置政大（圖1）。

圖1 教育部呈請行政院恢復設置政大



案名：恢復國立政治大學及國立圖書館案

檔號：0043/7-3-3/4

來源機關：行政院

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

起初，教育部希望的是合併行政專修班與臺灣省立行政專科學校，作為政大復校之基礎，最後仍以招收新生為主，而行政專修班與行政專科學校在1955年另行合併為臺灣省立法商學院，也就是今日國立臺北大學的前身。

6月10日，行政院第346次院會決議通過政大復校，由張其昀、蔣經國、余井塘等9人擔任籌備委員。6月29日，蔣中正總統則指示再加上立法院長張道藩（圖2），並指定張其昀為召集人，正式成立「國立政治大學籌備委員會」。

圖2 蔣中正總統指示籌備委員會再加上張道藩



案名：恢復國立政治大學及國立圖書館案

檔號：0043/7-3-3/4

來源機關：行政院

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

很快地，籌備委員會在8月5日草擬〈恢復國立政治大學計劃綱要〉（圖3），經教育部核定後，決定1954年起先恢復研究所招生，隔年再開辦大學部。政大依計畫先聘請10位教授，設立行政、公民教育與新聞學3個研究所，招收研究生50名，2年期滿及格者始授予碩士學位。

圖3 〈恢復國立政治大學計劃綱要〉



案名：恢復國立政治大學及國立圖書館案

檔號：0043/7-3-3/4

來源機關：行政院

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

在臺復校初期，政大師生先在臺北市教育部大樓上課，由於缺乏教學設施與校舍空間，再向教育部洽借並籌建學生宿舍、餐廳及教職員宿舍。也因為學校還沒有圖書館，學生暫時利用國立中央圖書館（今國家圖書館）的圖書設備以應急需。

1954年11月24日，政大舉行開學典禮。12月2日正式開課，研究生辦理報到，後續準備恢復大學部設置工作時，正逢美援僑生增班，原來規劃在臺北縣木柵鄉（今臺北市文山區）租借興建校舍的土地過於狹小，只能再向教育部求援。1955年4月29日，教育部再呈請行政院協助，輾轉令臺灣省政府、臺北縣政府辦理土地徵用，徵收臺北縣木柵鄉坡內坑新興小段及番子公館小段區域約3甲半土地。經木柵鄉公所舉行座談會，除部分放領地依法不能轉租辦理徵收外，其餘與地主協商同意每坪發給轉業輔導金新臺幣（以下同）10元5角。

徵用地段為指南溪穿越的突出地，即今日政大校園內中正圖書館部分土地、法學院大樓預定地和生活服務中心（原憩賢樓，已拆除），延伸至游泳館的區域（圖4、圖5）。隨著大學部招生，政大師生人數愈來愈多，校地空間再經多次徵收。至1959年，政大再籌劃闢建新聞館，提供新聞系所師生使用，1961年動土興建，1962年國慶日當天落成啟用，監察院長于右任出席典禮，為新館啟鑰（圖6、圖7）。

圖4 1955年4月政大擴充徵收土地之地段圖



案名：國立政治大學征收土地案

檔號：0044/E42508/86

來源機關：內政部

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖5 研究生宿舍、廚房及飯廳等預定建物圖



案名：國立政治大學征收土地案

檔號：0044/E42508/86

來源機關：內政部

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖6 監察院長于右任（中立長鬚者）為新館啟鑰



案名：1962農復會照片

檔號：0051/0009/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖7 新聞館啟用當天，來賓沿四維道巡視



案名：1962農復會照片

檔號：0051/0009/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

值此同時，我國政府以教育部為代表、美國政府以國際合作總署（International Cooperation Administration）為代表與密西根大學（University of Michigan）簽訂合約，中美合作於政大成立「公共行政及企業管理教育中心」（簡稱公企中心），從事公共行政及企業管理之問題研究。中心位址則決定另覓土地興建，座落於臺北市金華街一帶（圖8）。

圖8 1964年公企中心即將完工照片（該中心已於2021年重建）



案名：1964農復會照片

檔號：0053/0011/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

隨著校務發展順暢，教職員及學生增長迅速，至1962年已超過三千人。歷經多次增建校舍，原有校地空間又顯不足。考量到後續教學設施的擴充性，原木柵校區的土地仍屬捉襟見肘。1962年1月25日，政大在校址附近勘定興隆山西山麓及景美溪間一塊較高地區，決定再次於校本部附近徵購鄰近民地擴充校區。

這次徵購的地段，屬於木柵鄉坡內坑新興小段55-3、62、72，107-1、107-2、108、112、114、115等九個號碼，民地9筆計2公頃30公畝75公釐呈請教育部協助辦理徵用，以備設置法學館、商學館、心理實驗室、健身房等建築物（圖9、圖10、圖11）。後來，這些土地校方改以建築教職員宿舍，即今日的化南新村一帶。

圖9 坡內坑新興小段徵收土地之徵收土地計畫、地籍圖與規劃使用圖



案名：國立政治大學校舍申請征收土地案

檔號：0051/K159.3/240

來源機關：臺灣省政府

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖10 新興小段徵收土地規劃使用圖



案名：國立政治大學校舍申請征收土地案

檔號：0051/K159.3/240

來源機關：臺灣省政府

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖11 新興小段徵收土地地籍圖



案名：國立政治大學校舍申請征收土地案

檔號：0051/K159.3/240

來源機關：臺灣省政府

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

至1970年代，學校再次擴展校址至指南溪另一側土地，即今日政大山下校區莊敬九舍、井塘樓與社會科學資料中心（社資中心）的地段，並在指南溪上興建思賢橋，方便學生通行。直到指南溪於1980年代截彎取直，橋身方告拆除，今日已不復見。

政大規模日趨完備，可容納大學部與研究所師生使用（圖12），但校區鄰近景美溪，加上早年指南溪尚未截彎取直時，每逢颱風豪雨，校區受災慘重。如1962年強颱艾美來襲時，木柵地區淹水達一個人的高度，房屋幾近無法住人。1977年強颱薇拉橫掃北部時，還將校門側面懸掛木製校牌沖走，所幸由當時就讀中文系的校友葉慶賢拾獲，歷劫而還重歸學校。1981年7月輕颱莫瑞來襲，景美溪氾濫成災，政大校園滿目瘡痍。直至2000年後，景美溪陸續完成堤防加高與河道加固工程，政大才擺脫數十年來的水患之苦。

圖12 遠處俯拍指南山麓的政大校區



案名：教育、學校含建築物

檔號：0052/0047/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

復校數十載後，政大校務日益穩健發展，同時肩負著政府培育文官人才的重責大任，以及培育各種外語人才。1956年12月4日，蔣中正總統指出我國缺少熟悉俄語人才，要求教育部指定國立大學外文系增設俄文科（圖13），除每年招收新生15至20名，還須設特別獎學金，鼓勵學生就讀，要求畢業後由教育部統一分發任用（圖14）。教育部隨即指示政大自1957年起，在東方語文學系內增設四年制俄文組，每學期給予每位學生獎學金1,000元。當時國民每月基本薪資為300元，補助相當優厚。政大東方語文學系俄語組成立後，至1992年升格為俄國語文學系，2007年起更名為斯拉夫語文學系迄今。

圖13 總統府指示臺大或政大增設俄文科



案名：總統指示在大學增設俄文科

檔號：0045/7-3-3/14

來源機關：行政院

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖14 1971年政大畢業典禮



案名：陸、海、空軍

檔號：0052/0048/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

除了校舍等硬體建設外，校方也相當重視圖書空間的建設。復校以來，總圖書室長期位於理學院志希樓現址，空間狹小，不足以供全校師生利用。1977年校方落成啟用「中正圖書館」（圖15）、2019年又建成「達賢圖書館」（圖16），不僅滿足師生查閱圖書的需求，也成為木柵熱門的休閒藝文場域。

圖15 總統嚴家淦參加政大50週年校慶，於中正圖書館致詞



案名：嚴家淦總統專輯

檔號： 0050/0023-1/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖16 達賢圖書館館內一隅。（資料來源：黃宇暘提供）

十年樹木、百年樹人，進入21世紀後，政大依然為我國知名的高等學府之一。近年來每屆畢業的學士、碩士及博士達3,000多人，作育英才無數。政大學子常暱稱母校是「貓空大學」、「東方哈佛」，校友廣布各界。今年，正值政大在臺復校70周年，也即將邁入創校百年，歡迎透過國家檔案資訊網尋找更多政大的事蹟，共同探索教育發展的軌跡！

參考資料



「【校史趣譚】那些年，政大消失的風景：紅樓、思賢橋」。



「政大復校70週年特展 曾被山洪捲走校牌重回校園」。資料來源：中央社新聞。



「國立政治大學校史室」。



陳存恭、潘光哲訪問，《劉象山先生訪問紀錄》，臺北：中央研究院近代史研究所，1998。

本文經授權轉載自國家發展委員會檔案管理局〈疾風勁草，風雨重生：國立政治大學在臺復校70周年〉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法