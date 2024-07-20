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自由開講》ROE（交戰守則）是否適切？漢光演習告訴你

2024/07/20 18:02

◎張亞柔

ROE（交戰守則）是國軍在作戰時必須遵守的一系列規範及原則，用以確保行動的合法性和有效性。

今年的漢光演習中，ROE（交戰守則）不僅可指導軍事行動，更能提升國軍整體戰力。圖為漢光演習在即，澎湖路上處處可見戰車移動。（資料照）

今年的漢光演習中，ROE不僅可指導軍事行動，更能提升國軍整體戰力，ROE交戰守則涵蓋目標識別、武力使用、人道考量以及報告與監控等方面。

戰場模擬與演練、實時監控與評估及反應速度與靈活性

在漢光演習中，ROE主要應用於戰場模擬與演練、實時監控與評估、以及反應速度與靈活性。透過逼真的戰場模擬，國軍得以進行目標識別訓練和武力使用演練，確保在複雜情境下能夠做出正確的決策。

國防部頒布的ROE使國軍在面對突發情況時能快速反應，並根據實況靈活調整策略。

ROE的嚴格遵守和應用，使國軍在各種作戰環境中都能保持高度的專業性和準確性，進而大幅提升整體戰力。其次，明確的ROE指導讓國軍官兵在作戰中有明確的行動準則，從而強化國軍士氣和戰鬥意志。最後，透過嚴格遵守國際法和人道法，台灣國軍展現高度的道德水準和專業能力，有助於爭取國際社會的軍事援助。

在對抗中共的具體應用方面，ROE也發揮重要作用。首先，ROE能幫助國軍在實戰中保持透明度和合法性，防止中共以認知作戰混淆視聽、誤導輿論。

其次，ROE使國軍在面對中共軍事威脅時，能夠進行精準打擊，避免不必要的資源浪費，提高作戰效率。最後，ROE可確保台灣國軍的行動符合國際法和戰爭法，避免在國際上引發不必要的爭議，能集中力量對抗中共的威脅。

ROE交戰守則應用於漢光演習中，能有效幫助台灣在對抗中共時具有優勢，為台灣的安全與穩定提供堅實保障。

（作者從事自由業）

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