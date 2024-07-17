自由開講》「中共佈局」政工將領單獨晉任，未來將對臺促統力道增大

◎何翊瑞

中共建政靠槍桿子，而槍桿子出政權正是毛澤東提出的著名論斷；須知習近平總書記為了穩固自身權利，正是靠這論斷牢牢掌握住軍隊不放；除此之外，眾所皆知要控制軍隊的思想就得靠政工，對內部人員洗腦效忠、對外部勢力進行震攝宣傳；更不用說中共近年來大力對臺灣無所不用其極的實施統戰，從宗教謁祖統戰到臺灣內部媒體宣傳、再到吸收臺灣退將大肆宣傳祖國論與現今吸收臺灣學生入陸就學後拍攝影片宣傳祖國大好山河的影片等…。這些手段無不顯示統戰部與政工的積極作為。

近期中共中央軍委主席習近平出席何宏軍的單獨晉升上將軍銜儀式，並由陸軍上將軍委副主席何衛東主持與陸軍上將張又俠宣讀習近平簽署的晉令；在這人事的升遷上引來各方的焦點，紛紛猜測為何在這三中全會的重點時間軸上會突兀的插入關於政治工作部的上將授銜；倘若把何宏軍資歷攤開來看，就可以發現他的晉任之快速，從2013年晉任少將後2019年晉任中將到現今2024年晉任上將，中共官方資料顯示今年的三月已打破以往慣例，升遷政法委書記王仁華為海軍上將軍銜，如今為何又再一次單獨破格提升何宏軍為上將軍銜？由此可見，中共的軍隊高層除了異動頻率逐漸增長外更著重在培養政工的體系；否則在之前一場場政治的清洗中，光上將被起訴落馬的五人，以大家耳熟能詳的前國防部長魏鳳和、李尚福外還有鮮為人知的空軍前司令丁來杭、火箭軍前司令李玉超和周亞寧。

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圖為中共中央軍委主席習近平（左）向晉升上將軍階的中央軍委政治工作部常務副主任何宏軍（右）頒發命令狀。（翻攝解放軍報）

隨著何宏軍出任政工部常務副主任，這驚人之變也讓中共的軍方人士派系有重大的更動；也讓外界紛紛猜測習近平總書記為何把他過去精心培養的心腹政工幹部給拉拔起來，未來是否會藉由政工這把利刃來進一步強化對軍隊的掌控還尚未可知，但能確定的是以政治建軍的形式會加一步擴大，未來兩岸的局面會有更大的變動。

（作者為教官）

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