自由開講》習近平該緊張了？川普遇刺事件引發中國商業狂潮

◎劉硯

美國前總統川普在賓夕法尼亞州遭到槍擊，這一驚人事件迅速在全球引發轟動，令人意外的是，在中國淘寶賣家以驚人的速度將這一事件商業化，僅在槍擊事件發生後2小時內，淘寶就出現印有川普「浴血英雄」形象的T恤，3小時內狂接2,000張訂單，迅速反應中國商人的靈活性和對國際事件的高度敏感度，但同時也顯示中國社會對這類政治事件的強烈反應。

美國前總統川普13日在賓州造勢場合遭槍擊受傷，這一驚人事件迅速在全球引發轟動（美聯社）

人民對英雄形象的渴望與政治隱喻

川普在遭遇槍擊後高舉右拳，喊出「戰鬥！」的照片在中國引起強烈共鳴，不少中國網友將這一照片與經典的「自由引導人民」畫作相提並論，視之為英雄形象的象徵，這種崇拜心理背後，隱藏著中國人民對於英雄和變革的渴望，在習近平的高壓統治下，民眾長期處於政治壓迫和言論受限的環境，此事件無疑激發他們內心深處的反抗情緒，川普的「戰鬥」形象成為他們對抗壓迫的精神寄託，這對習近平政權來說，是一個潛在的威脅。

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習近平政權的獨裁與專制

習近平自上台以來，推行強硬的專制政策，打壓異見、控制媒體、加強對公民社會的監控，然這種高壓政策也引發許多不滿和反抗情緒，川普遇刺事件在中國引發的效應，從側面反映出中國人民對於現狀的不滿和渴望改變的心理，這種不滿情緒一旦積累到一定程度，可能會引發難以預料的動盪，尤其是當外部事件激發國內民眾的反抗情緒時，專制政權的脆弱性將暴露無遺。

該事件對中國的影響

川普遇刺事件及其在中國的快速發酵，說明國際事件對中國內政的潛在影響，全球消息迅速傳播和民眾的高度關注，使得任何重大事件都可能成為引發內部矛盾的導火索，習近平政權在加強對內控制的同時，必須面對來自國際社會的壓力和挑戰，川普的英雄形象給中國民眾提供一個反抗暴政的範例，這對習近平來說，是威脅的信號。

結語

習近平專制政策雖然在短期內維持穩定，但長期來看，壓迫和控制只會激化民眾的不滿情緒，川普遇刺事件所引發的效應，正是中國社會潛在矛盾的累積，當民眾對現狀的不滿情緒被國際事件所激發時，專制政權也將被推翻，只有通過真正的改革和開放，才能夠穩定國家局勢，避免最終被推翻的命運。

（作者為研究生）

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