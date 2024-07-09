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自由開講》習一通電話能結束烏俄戰爭？但中共需要這場戰爭！

2024/07/09 11:01

◎王天宇

《華爾街日報》近（8）日報導，芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）受訪時指出，中國主席習近平是結束俄烏衝突的關鍵人物；而上周《彭博》也同樣報導Stubb的類似說法，「現在俄羅斯很仰賴中國。如果習近平願意，打一通電話，就能結束烏俄戰爭。」以及「如果習近平說，可以啟動和平談判，俄羅斯只能被迫這樣做，俄方別無選擇。」

圖為俄羅斯總統普廷（右）及中國國家主席習近平。（路透社）

烏俄戰爭自爆發以來，成為國際社會關注的焦點，各國對此衝突的立場與態度不盡相同，而中國作為世界第二大經濟體，其在這場衝突中的角色更是備受矚目，儘管中國強調和平與穩定，公開表示希望衝突早日結束，但實際上，這場戰爭對中國也帶來了多重戰略和經濟上的好處。

中國是否願意插手啟動和平談判？從外交政策角度看，表面上看，中國可能希望烏俄戰爭早日結束，以維護全球和地區的穩定；然而，中國在國際事務中往往採取較為謹慎的態度，會避免直接捲入衝突，這使得中國不太可能主動或積極干預來結束這場戰爭，儘管烏俄戰爭引發國際局勢動盪，但也為中國提供了以下潛在的好處：

一、地緣政治優勢

烏俄戰爭削弱了俄羅斯的國際地位和經濟實力，使俄羅斯更加依賴中國，這為中國在中俄關係中提供了更多的談判籌碼和影響力，同時，戰爭分散了美國和歐洲的注意力，使其更難以集中力量應對中國在亞太地區的崛起。

二、經濟機會

由於西方對俄羅斯實施制裁，俄羅斯轉而加強與中國的經濟合作，包括能源、農產品和高科技領域，這使得中國可以以優惠價格獲取俄羅斯的資源；此外，隨著俄羅斯在全球市場中的地位下降，中國企業在國際市場上可能獲得更多的機會和空間。

三、國際影響力

中國可以通過在烏俄戰爭中的中立或調停角色，提升其在國際社會中的影響力和聲望，這有助於中國塑造和平維護者的形象，並在國際事務中爭取更多的支持。

儘管中國表面公開表示希望烏俄戰爭結束，以維護和平與穩定，但實際上，這場戰爭也為中國提供了一些戰略和經濟上的好處；因此，中國不會積極推動戰爭的結束，而是更傾向於利用這一局勢來增強自身的國際影響力和經濟利益。

（作者為師大政研所學生）

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