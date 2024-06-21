自由開講》習近平堅持政治建軍只為「當皇帝」而準備

◎陳俊

中共主席習近平最近強調，近期在世情、國情、黨情、軍情都發生複雜深刻的變化，因此強調軍隊政治建設的重要性，特別要求要對黨絕對忠誠、可靠，以確保軍隊的忠誠度，然中共官員一直存在嚴重貪汙腐敗問題，甚至有升官要花錢買官的情況浮現，這些問題的背後是否存在著高層的矛盾較勁？以下就中共軍隊政治建設與貪汙腐敗問題對國家的影響探討。

中共主席習近平近日在談話中強調軍隊政治建設的重要性，特別要求要對黨絕對忠誠、可靠，然中共官員一直存在嚴重貪汙腐敗問題，甚至有升官要花錢買官的情況浮現，這些問題的背後是否存在著高層的矛盾較勁？（歐新社）

中共官員貪腐屢見不鮮

對中共當局而言，軍隊政治化可確保軍隊嚴守黨的領導、保持紀律嚴明，為有效履行國防任務奠定堅實基礎，然在中共的長期執政下，貪腐現象逐漸蔓延，成為影響政治專權的重要因素，各級官員他們為個人私利忽視政治黨紀，用權力謀取不正當利益，有官員以金錢與權力交易、買官賣官，這種情況已嚴重損害軍隊的根基，影響軍紀與團結，也將對中共軍隊的整體形象造成危害。

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黨內組織運作與貪汙問題

政黨團體存在是確保國家運作的重要基石，然中共官員為滿足個人私慾，利用其在組織中的權力地位牟取私利，以致組織的運作受到干擾，即使有檢查機制存在，貪汙分子仍有辦法透過行賄、權力交易等方式逃避追究，導致問題持續存在且擴大，中共當局必須建立健全的監督機制，加強對黨內腐敗問題的查處，否則貪汙問題將不會改善。

習近平的改革措施只為強化個人權利

為瞭解決腐敗問題，習近平提出六項改革措施，包括增強思想改造的自覺性和徹底性、提高黨組織領導與執行力、加強幹部軍對組織、剷除腐敗滋生的官員、提振幹部精神狀態、恢復和弘揚政治工作優良傳統等措施，可見習的改革措施實際效果有限，儘管宣稱要整頓貪汙問題，但實際上只為滿足自己的私慾，將黨內人士換成自己的親信，習的作法根本無法解決根本的腐敗問題。

結語

中共政治建軍一直是國家安全與發展的核心，然習近平作為中共的領導人，卻展現出強烈的個人集權手段，有如現代中國皇帝，他的獨裁與專制作風使整頓貪腐問題變得更加複雜，只有拋開個人權利私慾，為國家人民權利福祉著想，才能真正有效地打擊黨內問題。

（作者為國際情勢研究員）

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