晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》習近平堅持政治建軍只為「當皇帝」而準備

2024/06/21 12:13

◎陳俊

中共主席習近平最近強調，近期在世情、國情、黨情、軍情都發生複雜深刻的變化，因此強調軍隊政治建設的重要性，特別要求要對黨絕對忠誠、可靠，以確保軍隊的忠誠度，然中共官員一直存在嚴重貪汙腐敗問題，甚至有升官要花錢買官的情況浮現，這些問題的背後是否存在著高層的矛盾較勁？以下就中共軍隊政治建設與貪汙腐敗問題對國家的影響探討。

中共主席習近平近日在談話中強調軍隊政治建設的重要性，特別要求要對黨絕對忠誠、可靠，然中共官員一直存在嚴重貪汙腐敗問題，甚至有升官要花錢買官的情況浮現，這些問題的背後是否存在著高層的矛盾較勁？（歐新社）

中共官員貪腐屢見不鮮

對中共當局而言，軍隊政治化可確保軍隊嚴守黨的領導、保持紀律嚴明，為有效履行國防任務奠定堅實基礎，然在中共的長期執政下，貪腐現象逐漸蔓延，成為影響政治專權的重要因素，各級官員他們為個人私利忽視政治黨紀，用權力謀取不正當利益，有官員以金錢與權力交易、買官賣官，這種情況已嚴重損害軍隊的根基，影響軍紀與團結，也將對中共軍隊的整體形象造成危害。

黨內組織運作與貪汙問題

政黨團體存在是確保國家運作的重要基石，然中共官員為滿足個人私慾，利用其在組織中的權力地位牟取私利，以致組織的運作受到干擾，即使有檢查機制存在，貪汙分子仍有辦法透過行賄、權力交易等方式逃避追究，導致問題持續存在且擴大，中共當局必須建立健全的監督機制，加強對黨內腐敗問題的查處，否則貪汙問題將不會改善。

習近平的改革措施只為強化個人權利

為瞭解決腐敗問題，習近平提出六項改革措施，包括增強思想改造的自覺性和徹底性、提高黨組織領導與執行力、加強幹部軍對組織、剷除腐敗滋生的官員、提振幹部精神狀態、恢復和弘揚政治工作優良傳統等措施，可見習的改革措施實際效果有限，儘管宣稱要整頓貪汙問題，但實際上只為滿足自己的私慾，將黨內人士換成自己的親信，習的作法根本無法解決根本的腐敗問題。

結語

中共政治建軍一直是國家安全與發展的核心，然習近平作為中共的領導人，卻展現出強烈的個人集權手段，有如現代中國皇帝，他的獨裁與專制作風使整頓貪腐問題變得更加複雜，只有拋開個人權利私慾，為國家人民權利福祉著想，才能真正有效地打擊黨內問題。

（作者為國際情勢研究員

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書