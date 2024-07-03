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自由開講》該長大了中共巨嬰寶寶！ 談浙大楊謹聞赴美留學事件

2024/07/03 10:59

◎張天泰

浙江大學的楊謹聞在畢業典禮上代表所有畢業生致詞，表達了在中國大地上發光的理想，楊謹聞是中共重點栽培的學生，被當作效忠黨模板學生卻被揭發已申請赴美留學。

在這裡筆者要提及一個教育觀念，愛黨效忠可以虛假表演，但國家治理制度需合乎人性化，這些大學生孩子不是白痴，怎麼會不知道中共黨中央持續給中國大學生洗腦的事實呢？

今天發生留不住浙江大學楊謹聞事件，請問習近平（右）是要重複立威模式，懲罰楊謹聞（左）這個要出國求進步的孩子，還是反思檢討中共到底對中國做了哪些錯誤政策？（報社合成／路透社、翻攝微博）

而長久以來中共一直給十四億中國人民洗腦，完全效忠共產黨，就是真正愛中國，把愛黨和愛國做化約掛勾，然後開始運用狹隘的愛國民族主義，去操控人民的思想和行為，洗腦人民中國一直長期受外國、特別是西方的欺負，世界唯一的原則就是武力，就是叢林原則，弱肉強食，沒有什麼法則。所以我們中國一旦有力量了，就可以用所有的手段將對方打死。在這樣的原則下，所以要團結愛中國共產黨，完全服從黨，聽黨話跟黨走，但事實上，要走去哪裡？要走到地獄去嗎？

現在中國因為中共擁護獨裁者習近平，導致政治治理失能，許多中國人對未來感到不安，對前景完全失去信心，今天發生留不住浙江大學楊謹聞事件，請問習近平要重複一樣的立威模式，要懲罰出氣楊謹聞這個要出國求進步的孩子，還是反思檢視和修正一下中共到底對中國做了哪些錯誤政策？該長大了中共巨嬰寶寶！

（作者為政治工作者）

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