自由開講》該長大了中共巨嬰寶寶！ 談浙大楊謹聞赴美留學事件

◎張天泰

浙江大學的楊謹聞在畢業典禮上代表所有畢業生致詞，表達了在中國大地上發光的理想，楊謹聞是中共重點栽培的學生，被當作效忠黨模板學生卻被揭發已申請赴美留學。

在這裡筆者要提及一個教育觀念，愛黨效忠可以虛假表演，但國家治理制度需合乎人性化，這些大學生孩子不是白痴，怎麼會不知道中共黨中央持續給中國大學生洗腦的事實呢？

請繼續往下閱讀...

今天發生留不住浙江大學楊謹聞事件，請問習近平（右）是要重複立威模式，懲罰楊謹聞（左）這個要出國求進步的孩子，還是反思檢討中共到底對中國做了哪些錯誤政策？（報社合成／路透社、翻攝微博）

而長久以來中共一直給十四億中國人民洗腦，完全效忠共產黨，就是真正愛中國，把愛黨和愛國做化約掛勾，然後開始運用狹隘的愛國民族主義，去操控人民的思想和行為，洗腦人民中國一直長期受外國、特別是西方的欺負，世界唯一的原則就是武力，就是叢林原則，弱肉強食，沒有什麼法則。所以我們中國一旦有力量了，就可以用所有的手段將對方打死。在這樣的原則下，所以要團結愛中國共產黨，完全服從黨，聽黨話跟黨走，但事實上，要走去哪裡？要走到地獄去嗎？

現在中國因為中共擁護獨裁者習近平，導致政治治理失能，許多中國人對未來感到不安，對前景完全失去信心，今天發生留不住浙江大學楊謹聞事件，請問習近平要重複一樣的立威模式，要懲罰出氣楊謹聞這個要出國求進步的孩子，還是反思檢視和修正一下中共到底對中國做了哪些錯誤政策？該長大了中共巨嬰寶寶！

（作者為政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法