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自由開講》環太平洋軍演沒有中共！國際孤立的開始...

2024/07/01 09:14

◎陳俊

環太平洋軍演（RIMPAC）是太平洋地區最大規模的海上軍事演習，旨在增進國際間的合作與互動，強化海上戰術與危機應變的能力，中共曾在2014及2016年受邀參加RIMPAC，但今年卻被排除在外，其原因在中共近年對區域的擴張行為與對國際秩序的挑戰，使各國感到擔憂，國際對中共的反感已實際反應在本次軍演上，而中共未被邀參加今年的環太平洋軍演未來也將有重大影響。

圖為2018年，國際海軍艦艇在環太平洋演習 （RIMPAC） 期間於夏威夷海岸集結並進行演習。（法新社）

RIMPAC排除中共的主要立場是出於維護區域安全和穩定的考量，中共近年囂張的擴權行為造成區域動盪，國際認為中共的參與對軍演目的相違背，中共未能遵守國際規範，對周邊國家造成威脅，因此，排除中共參與是為確保軍事演習目的有效達成，以確保區域安全和穩定不受損害，而此決定有助於深入瞭解中共在區域國家的蠻橫行徑，實際看出對臺灣等周邊國家造成的衝擊與困擾。

中共未獲邀參加環太平洋聯合軍演將對其產生重大影響，使中共在國際關係中更孤立無援，降低其在國際事務中的影響力和話語權，此外，中共缺席RIMPAC意味著錯失與其他國家實戰演練和合作的機會，可能降低其國防能力和戰術水準，且缺席此次軍事演習可能加深中共與其他國家的矛盾與對立，因此，中共在國際舞臺的地位將因未受邀參加而受到負面影響。

中共本次未獲邀參加環太平洋聯合軍演，顯示國際社會已對中共行為的嚴重反感，而此時臺灣應與國際社會團結一致，積極參與制衡中共擴權，為捍衛區域安全和民主自由價值而努力，作為一個民主自由的國家，臺灣有責任參與國際事務，共同制裁中共不當行為，唯有國際社會攜手合作，遏制中共對區域穩定的威脅，才能保障和平的未來，臺灣應堅持站在捍衛民主的立場，與國際社會攜手，共同抵制任何對民主國家的威脅。

（作者為國際情勢研究員

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