自由開講》中共若於2028至2032間犯臺，我們能做的努力？

◎陳俊

美國前國土安全部顧問發出警告指出，中共可能在2028年到2032年之間對臺灣發動攻擊，引發國際社會關注，而此議題也令許多人對未來局勢產生疑慮，以下就兩岸開戰會有的局面進行討論。

美國前國土安全部顧問阿爾佩洛維奇日前受訪時指出，中共可能在2028年到2032年之間對臺灣發動攻擊！（歐新社）

亞太地區局勢變動

中共對臺灣的攻擊可能對整個亞太地區的安全產生極大影響，臺灣地處該區關鍵位置，安全與穩定關係到整個亞太地區的和平發展，中共軍事行動可能引發區域性的衝突和動盪，進而影響周邊國家的安全利益，因此國際社會應共同努力，盡可能避免這樣的情形發生。

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戰略合作與地區穩定

臺灣與美印等國加強戰略合作對於維護地區穩定至關重要，美印等國與臺灣的聯合防禦機制能夠抵制中共的脅迫和挑釁，保護臺灣的安全和利益，也是維護印太地區和平穩定的重要一環，因此各國須加強合作，共同應對威脅。

民主價值與國際秩序的堅守

中共對臺灣的攻擊行動也是對民主價值和國際秩序的挑戰，臺灣作為亞洲民主國家的代表，民主制度和價值觀受到全球關注，中共的侵略行為不僅威脅到臺灣的民主體制，也損害國際社會建立的穩定秩序，因此各國應共同捍衛民主價值，堅定維護國際秩序，防止任何形式的侵略行動。

和平解決與對話的重要性

對於中共可能的攻擊行動，國際社會應優先推動和平解決和對話，雖然地區間的矛盾和衝突難以短時間解決，但透過對話和溝通，就能找到共同的解決方案，避免衝突和戰爭爆發，中共和臺灣應理性對待問題，透過協商來尋求和平共識，為兩岸關係的穩定發展做出努力。

中共可能對臺發動攻擊的訊息引發國際社會的擔憂，而我們應密切關注局勢的發展，積極採取措施，共同維護印太地區的和平，避免任何形式的武力衝突，為建立和平穩定的區域秩序而努力。

（作者為國際情勢研究員）

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