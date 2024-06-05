自由開講》共諜案再現，台灣須提高警覺

◎陳俊

中共近期的軍事滲透活動明顯升級，國防部空軍退役中校杜永心赴陸經商被共軍吸收、在台發展組織，多次利誘現役軍官加入，要求在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為，我國最高法院依國家安全法判杜四年徒刑定讞，我國軍認定他喪失請領退除給與的權利，並要求他吐還12年的錢。

退役中校杜永心（中）遭中國吸收為共諜，被依違反國安法發展組織未遂罪判刑四年定讞，亦遭軍方決議喪失領受退除給與權利，且應追繳自犯罪實施日起已支領的退除給與。（報社合成／資料照、路透社）

中共除運用經濟手段拉攏台商台企，滲透政界和媒體外，對台灣軍方的滲透也愈演愈烈，他們不僅試圖收買現役軍人，更鎖定高階將領，試圖從內部瓦解台灣的軍事力量，這種軍統式的滲透手段，目的就是打擊台灣的國防實力，為未來的武力統一鋪平道路。

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此次共諜案再次凸顯中共在台滲透的手段，中共軍方間諜不僅企圖拉攏台軍高階軍官，更試圖洗腦他們效忠中國共產黨，企圖瓦解台灣的軍事力量，這已不是個別案件，而是中共對台心理戰的策略，手段可謂十分隱蔽陰險，中共不僅利用金錢收買，更巧妙地利用心理戰手段操縱我國人心，企圖從內部瓦解台灣的國防體系。

美國智庫最近也示警，中共可能在未來2028年台灣大選前，採取分4階段的「不戰而屈人之兵」策略，逐步滲透和控制台灣，這包括利用經濟手段加強對台灣的依賴，滲透台灣政壇和媒體，進而影響選舉，最終奪取實質性控制權，這種漸進的控制方式，旨在避免引發武力衝突，但最終目的仍是要奪取台灣。

面對中共如此全方位的吸收與威脅，台灣必須提高警惕，一方面強化國防實力，特別是提升軍力和情監偵能力，識別和遏制中共的滲透活動，另一方面要凝聚全民共識，提高民眾警覺和抵抗誘惑的能力，阻止中共的統戰策略得逞，只有全面應對，台灣才能確保自身安全與主權。

（作者為國際情勢研究員）

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