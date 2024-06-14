自由開講》總統賴清德對鳳山官校校慶談話該有的宣示

◎陳啟濃

賴清德總統將在6月16日參加陸官校慶典禮，對陸官學生而言，總統具有雙重身分，一是國家領袖，一是三軍統帥的身分。賴清德總統是台灣民眾選舉產生的國家元首，所以總統對陸軍官校校慶的講話，應該是代表台灣民眾為了生活權利而發言。

賴清德總統將在6月16日參加陸官校慶典禮，對陸官學生而言，總統具有雙重身分，一是國家領袖，一是三軍統帥的身分。（資料照）

1. 本土情懷：首先應該要強調在地認同的本土情感，身為將來保家衛國的軍人的官校學生，應該對台灣這塊土地有深厚的歷史認識，因為台灣是孕育我們成長發展的土地，有所有人的成長故事、奮鬥過程，以及跟親人甜蜜幸福生活的記憶。

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2. 台灣認同：其次對於國家認同，應該要加強陸官學生有正確的認知 。身為未來維護台海安全的軍人，要有清楚的國家觀念、敵我意識，對於台灣國土堅定守護的決心，抗拒中共認知戰的能力。秉持為「守護民主制度」、「維護安定生活」而戰的保家衛國信念。

3. 榮譽感：最重要的總統應該要激發陸官學生濃厚的榮譽感，軍人的榮譽是建立在不計個人的利害得失，愛國愛民的忠勇節操，不會輕易受到威脅利誘，正所謂的「富貴不能淫」與「威武不能屈」。個人的事小，國家的永續生存事大，因為沒有國哪有家。

4. 感恩有你：最後總統應該代表全體台灣人向陸官歷屆學生致意，因為有他們願意讀軍校投身軍旅，服役時的犧牲奉獻，才能讓全體國人有安定的生活，享有免於受壓迫的生存權利。歷史上鳳山陸軍官校承擔起守護台灣的國家安全最堅實的責任，這正是民主國家的「人民當家作主」，「自己國家自己救」的最佳典範。

（作者為曾任成功嶺輔導長）

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