自由開講》黃埔百年現形記：親中退將們不演了！

◎何翊瑞

距離陸軍官校6月16日黃埔建校百年校慶即將到來，兩岸各地風起雲湧，甚至國民黨前黃復興黨部主委季麟連，也是第一時間立馬表態將赴廣東黃埔軍校參與盛事，且拒絕出席今年在高雄鳳山舉辦的黃埔建校百年活動；曾任中華民國海軍陸戰隊二級上將的季麟連，不思當年深受國家器重、並且在於1985年受頒該年度國軍莒光楷模，竟然於2022年還出席共產黨的活動，現場高掛中共五星旗，引發國內輿論抨擊；不僅如此我國眾多退將在這段時間紛紛冒頭，不斷大打祖國言論，兩岸一家親與同文同種的政策；堪稱食國家之祿，忠敵國之事。

國民黨前黃復興黨部主委季麟連，近日表態將赴廣東黃埔軍校參與盛事。（資料照）

一、曾任列嶼指揮官退將栗正傑頻頻說出：「金廈一家親」，中共不會打金門只會打澎湖的極度謬論，而且每逢上節目皆宣稱自己對金門部隊與每一座山的戰術戰略價值相當熟悉，所有防衛計畫他也很了然於心，更豪言自己曾身為列嶼指揮官支持部隊全面撤出金門，只因金門沒有軍事戰略價值。

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二、退將帥化民曾任曾任陸軍中將，其父帥鏞乃東徵軍惠州攻城敢死隊隊長，因戰功卓著而受到蔣介石的重用，而他不思其父為國征戰，反而領著中華民國的俸祿受著中華民國軍事的教育，卻不斷替中共宣傳，並且多次前往中共，配合中共大內宣、登上中共各大新聞網，更豪言自己政治主張「中共統一」是必然的，每逢上節目皆是誇大中共武力，貶低國內軍事，大力撻伐周圍鄰國，更譏諷惡毒的譏諷國軍身高不達限制的人稱「砲灰哪裡需要什麼規格？」。

試問舔共退將栗正傑、帥化民等人，不思保家衛國背棄軍人武德，連守衛人民愛護國家都做不到，處處漲敵軍威風，滅我軍士氣，言語處處侮辱著中華民國現役軍人；是可忍，孰不可忍。

三、前空軍副司令張延廷更在網路節目《下班瀚你聊》大放厥詞，多次強調中共四天之內攻下臺灣，更引述鄧小平三十年前（1994年）說過統一台灣僅需3天72小時、花費8000億人民幣的言論，試問！中共鄧小平時期何時說過如此言論？本筆者在此鄭重告知前空軍副司令張延廷，鄧小平從未說過此話，甚至在當時對臺政策方針是從「武力解放」轉向「和平統一」的重要過程，

筆者翻閱中共黨史，發現於1984年2月中共基本國策正式確立！鄧小平會見美國喬治城大學戰略與國際問題研究中心代表團時，他在談話曾明確說道：「我們提出的大陸與台灣統一的方式是合情合理的。統一后，台灣仍搞它的資本主義，大陸搞社會主義，但是是一個統一的中國。一個中國，兩種制度。香港問題也是這樣...」並在該年6月發表了關於《一個國家，兩種制度》的著名談話。

不僅如此前空軍副司令張延廷多次在媒體前無的放矢，完全不論資訊蒐集是否充足就開始自信地胡亂分析與闡述，就連在2022年俄烏戰爭爆發前一個月預言「打個一個月半個月都不短」，最後結果到今年為止早已超過兩年三個月。

當年中共乃蘇聯第三國際中國支部，靠著全力擁護蘇維埃共和國，才得以今日的共產黨，到現今中共仍執行著馬列思想治國。而此時的蔣介石為了專研共產理論特地前往蘇聯進行考察，並在回國後的1925年（民國14年）擔任第一屆黃埔軍校的校長開啟了一連串的反共救國的訓練，在這歷史上更歷經五次剿共的過程，而這些經歷早已被後人這些將領故意有所遺忘，令人不勝唏噓。

（作者為教官）

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