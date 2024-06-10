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自由開講》先撤除蔣介石紀念堂的儀隊致敬

2024/06/10 15:44

◎蕭嘉弘

新任文化部長李遠日前受訪時，對於是否撤除中正紀念堂內，經年向蔣介石致敬的儀隊，他表示：「我沒有權利撤儀隊，因為是國防部的，我沒有權。但是我可不可以從這裡面找到一個大家接受的方式？」李遠更指出，如果國防部願意，「我有把握，應該在我任內可以做出一點改變。」此話一出，令人振奮！但若撤除此項已觀光化的景點演出，難免給人見縫插針機會，抱怨怎麼看不到儀隊弟兄以往的交接表演了，對觀光帶來影響和批評。

新任文化部長李遠（左）日前接受本報《官我什麼事》專訪表示，對於中正紀念堂轉型正義，有把握在任內做出一點改變。（資料照）

何不將儀隊未來和文人國防部長顧立雄商討後，移往鄰近的總統府，在總統府大門交接表演，更添話題以及民主可看性？不論遊客是駐足在府前南北廣場觀賞，或是日本觀光客遊覽車的「車窗見學」，相信都是新鮮的新賣點，或是移至立法院大門，讓儀隊是換新景點表演，而不是只被賴政府取消演出了，落人口實。

英國白金漢宮有知名的紅黑禮服的禮兵交接，台灣的總統府也能有，向現任民選總統致敬的禮兵交接，饒富深意，更添莊嚴和儀式感，兼顧行銷台灣民主形象。將來儀隊陸海空弟兄，輪流駐守首都的忠烈祠，國父紀念館和總統府，是台灣民主的精神和實踐，深思討論和協調，相信值得一試；讓儀隊在台灣民主殿堂發光，也讓台灣的民主形象發亮！

（作者為語文工作者）

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