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自由廣場》霸凌反共軍人 陸官校慶蒙羞

2024/06/06 05:30

◎ 二弄

設在高雄鳳山的中華民陸軍官校，六月十六日將舉行黃埔建軍百年校慶，活動有三大區塊：校慶典禮、營區開放、音樂晚會。總統賴清德當天將親臨主持典禮，讓活動更具重要意義。但這個活動，卻因針對特定對象漏發邀請函，而造成社會爭議。

退役少將于北辰近日表示，他未收到百年校慶的邀請函。于北辰曾出任官校學指部的指揮官，校史館內甚至有他的照片，按照規定，他受邀出席本是天經地義，現實卻否定他的存在。

前立委帥化民在政論節目批評于將軍「你現在所追捧的民進黨，把黃埔的歷史從民國卅八年就切割了，今天是百年校慶，是連結到民國十三年建校，切割還是黃埔嗎？」認為于得不到黃埔校友認同，質疑于能否算是黃埔校友。

黃埔軍校的百年歷史，見證無數風雨。但如今的黃埔，似已成為某些人權力與名利的遊戲場域。根據陸軍司令部的公告，今年的慶典主要邀請了歷任國防部長、總長、退役上將及四十、五十、六十週年的畢業校友。對于北辰及其他校友，則由校友總會管制邀請名單。這種選擇性邀請，不禁令人質疑，黃埔的榮耀豈能專屬於誰而又不屬於誰？

台灣目前有超過一萬名黃埔校友，活躍政壇者雖僅占少數，卻是輿論焦點。以于北辰為例，他堅持的反共立場，卻使他在黃埔慶典未能得到原本就屬於他的應得尊重。

黃埔軍校百年校慶，本應是光輝時刻，卻因掌握邀請權力者憑一己好惡，而讓一切變得太可笑。所謂的黃埔學長，竟有多少人在北京高唱中國國歌？像于北辰這般堅持反共的真勇士，反而成了他們眼中笑柄。是非顛倒、黑白不分，荒謬的現實不禁令人反思，黃埔的榮耀究竟是被誰玷污了？

（作者從商）

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