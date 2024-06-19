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自由開講》回應簡宏逸教授 〈歷史系招生困境與人文社會科學的未來〉

2024/06/19 19:06

◎張天泰

拜讀成大歷史系教授簡宏逸十八日投書「自由開講」〈歷史系招生困境與人文社會科學的未來〉，提及歷史系招生失利廣被國內人文社會學界討論，台灣社會再次熱議各界對「人文是否有用」的爭論。

大學申請入學放榜，成大歷史系分發人數「掛零」， 尚待8月分科測驗分發入學的觀察。（資料照）

筆者就是教育哲學博士，對於歷史學科不陌生，能理解簡教授的焦慮，但爭論「人文是否有用」，不如去強化「大學人文科系如何幫助大學生就業議題」，因問題不在於不斷以各種理由讓不賺錢、冷門的人文社會科系停招，而在於大學端需要培育學生有跨領域能力克服就業挑戰，大學在課程設計上，必須同時培育學生扎實的基礎科學訓練，以及跨領域整合的能力，是最基本的教學標準與學習要求；必須在擁有這樣的能力基礎，學生才足以面對未來千變萬化的時代風潮，有這樣跨領域的宏觀視野，具備懂得學習結合，靈活運用這些不同領域的知識。專業內內行，專業外不外行，才讓教育培養出具備人文社會學科素養的科技人才、關懷社會現況的領導人才，得以有實力正面迎接全球化的人才競爭與世界挑戰。

而目前各國關注的國際競爭壓力，或者學生關注的就業競爭力，是因為單一學科人才已經無法回應世界每日創新的標準與需求。而跨領域人才正是能突破現實困境的關鍵要素。在跨領域能力的界定中，其內容也必須包含同理心（empathy）與對於不同陌生知識領域的熱情（enthusiastic），懂得傾聽他人的不同領域的專業意見，願意延伸他人的不同看法，包容不同學科的觀點，尊重不同學科的意見，擁有跨領域能力所界定的人文視野裡，習得批判性、創造性的思考素養，而這些因跨領域能力所帶來的跨界思考，不只在教育上出現正向改變，也將對學生的生命價值觀，與人生格局產生突破性的發展。

如果張忠謀、黃仁勳說自己是歷史系畢業，成大歷史系招生情勢是否不同？（資料照）

行文最後，留一個問題給台灣社會大眾，如果張忠謀、黃仁勳說自己是歷史系畢業，成大歷史系招生情勢是否不同？

（教育博士、政治工作者）

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