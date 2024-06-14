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自由開講》法律真能防止AI危害人類嗎？

2024/06/14 19:00

◎吳景欽

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台掀起「仁來瘋」。圖為黃仁勳在台大舉行主題演講。（資料照）

輝達執行長黃仁勳旋風訪台，帶來一股AI浪潮，但隨著科技的不斷進步，AI有否可能反客為主，也會是人類之憂慮。而今年三月，歐洲議會通過世界第一部人工智慧法，就在回應如此的擔憂。惟法規範，真能使AI不危害人類嗎？

三月 歐洲議會通過世界第一部人工智慧法

在1940年代，著名科幻小說家亞西摩夫（Isaac Asimov），就提出機器人三法則，即機器人不能傷害人類或使其受傷害，並在此前提下服從人類命令，最後才是保護機器人自身。而歐盟的人工智慧法，雖有長達四百多頁的立法說明，但究其實質，仍不脫機器人三法則之框架。

至於在歐盟的人工智慧法中，將AI所可能帶來的危害加以層級化，即不可接受風險、高風險、有限風險與低風險，並因此為寬嚴密度的不同規範。而其中最應關注者，自屬不可接受與高風險AI，到底要如何規範。

而所謂不可接受風險的AI系統，如使用欺瞞手段影響人類決定，或利用人性弱點影響人類做出傷害行為，甚或使用生物或人臉辨識系統來為種族、意識形態、政治傾向等之分類與探知，因皆屬嚴重侵害人類權利，除少數為偵查特定犯罪之外，都應全面禁止。至於高風險的AI，如現今已被運用於醫療、教育、交通等事務者，只要能符合歐盟相關規範，就可進入市場，但業者必須負有風險評估、人類可為控制AI、透明性等之義務，以來確保人類不受傷害。故歐盟的人工智慧法，似已為AI不能超越人類，劃出一條紅線。但能否實現，卻屬未知。

以逐漸從實驗轉向商用，即由AI操控的無人駕駛車來說，必然得面對車輛即將肇事時，該如何迴避之問題。如無人駕駛車上有一乘客，前方突有路樹傾倒，在左方逆向車道有載滿人的公車、右方人行道有一行人，即面對生命權保障之衝突，AI到底要遵循何等之法則，實皆取決於人類的程式設計。只是如此涉及高度道德與價值判斷的選擇，果能數值與數位化，卻肯定是個疑問。而無論AI做出怎樣的決定，都不可能不侵害到生命，則於此時，該究責的對象，到底是人、還是AI，更是一大疑問。更重要的是，當AI發展到具有完全自主性時，人類所制定的法律，真能防止其反客為主?

（作者為真理大學法律系教授兼系所主任）

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