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自由廣場》司法裁判引進AI 可不慎乎？

2023/09/08 05:30

◎ 李儼峰

拜讀自由廣場「AI也可寫判決嗎？」筆者深感認同。而司法院宣布：發展「生成式AI」先用於撰寫「不能安全駕駛、幫助詐欺等兩類犯罪」裁判書草稿，僅供法官參考，至於認定事實、適用法律、量刑等核心事項，仍完全由法官決定。這個說法太過簡化，忽視了撰寫裁判書過程的情境。

司法權之核心機能，在於針對兩造紛爭訴訟案件為審理、裁判。法官於審理訊問、證據調查、按卷證推敲獲致心證的過程，實為裁判之根基。這些細節工作要能具體化成為裁判書，重點在撰寫過程 － 正如橋樑，搭起前階段之細節工作，以及後階段之裁判書完工。此橋樑並非單向道，而是雙向互通。法官撰寫判決書過程，為詳盡交代理由，必須審酌兩造論點，本諸論理及經驗法則進行推理、認定，非有高度專業及人文素養自難勝任。

舉例而言，訴訟程序有「再開辯論」規定，意指法官於訂出宣判日期後，若認尚有必要，即可再開辯論、重行調查證據。實務上多是因法官形成心證、撰寫判決書過程，發現有證據漏未調查釐清，為求再把關鍵處查個清楚；可知其反覆思辨、甚至推翻原來心證的動態思維，確實存在！若把裁判書草稿「外包」AI，如把雙向橋樑改為單向道，過度依賴AI將無形中削弱法官獨立審斷的主體性。

畢竟，事後的批閱無法取代親自撰寫的思維過程。縱如司法院稱能減輕法官工作負擔，然又有多少該從暗處挑出的魔鬼細節，就此被忽略、漠視？恐將鑄成誤判、冤獄！

司法審判本有其社會反饋機能，觀乎近年猖獗的人頭帳戶、網路詐騙，吾人乃窺知：背後犯罪結構生態，與弱勢族群貧窮問題乃息息相關；出借人頭帳戶者固然犯罪，但貪小利被判刑的背後辛酸誰知？法官應體察個案所凸顯的社會百態，始能妥適量刑。茲若運用「生成式AI」撰寫裁判書之草稿，難免降低法官對案情的關注程度，淪為冰冷數字量刑！或許結案速度變快，但司法權自廢武功，豈是國家社會之福？

當局冀望AI提升裁判效能，讓司法資源用於真正需要之處，吾人可以理解。但如何建置完善的配套，讓法官自由心證的制度功能得以兼顧，從而整建人民對於司法之信賴，更是無法迴避的重要課題！

（作者是執業律師）

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