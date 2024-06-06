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自由開講》人型機器人不該只是股票話題／我們的教育準備好了嗎？

2024/06/06 17:18

◎Robot Mom

近日最火紅的話題就是人型機器人，許多專家預言下一個重要趨勢和戰場就是人型機器人，眼看機器人即將領導下一次工業革命，我們的教育準備好了嗎？
臺北市政府教育局113年度「中小學資通訊應用大賽」海報。（取自台北市教育局官網）

筆者身為一位小學生家長，很感謝台北市教育局非常有遠見每年均舉辦資通訊大賽，讓國小孩子在正統教育體系中，也有人型機器人的舞台可以交流，但對於日前剛舉辦完的「台北市113年中小學資通訊大賽」賽事規劃仍有幾點優化建議：

1. 報到時間：教育部口口聲聲高呼要廢除早自習，還給孩童睡眠時間，然而台北市教育局舉辦的賽事，竟然安排7:30就開始報到，雖然名義上8:20前完成報到即可，但擔心隊伍眾多影響報到時間被取消資格，多數人還是得帶著睡眼惺忪的孩子一早出門去報到。

2. 賽程安排：賽程規劃冗長，不必要的環節可以簡化，譬如抽籤本就是機率相同，不需要特別再安排抽籤的賽事，可以報到時讓參賽者直接抽籤，或是由大會抽籤。且中學組跟小學組全部賽事都混在一起，建議可以中學組賽事一天，小學組賽事一天，或是可以依據賽事別或年齡別切分成上下午時段，減少空等待時間。以格鬥賽國小組為例，從七點半報到後，要一直在會場等到下午三點才真正開始進入格鬥賽，等同為了一個項目的比賽，需要在會場待超過八小時，對於小朋友參賽者身心消耗都相當大。

3. 可以增加團體比賽項目：目前項目均為個人賽，建議可以增加團體任務賽項目，讓學生們不只能培養個人技能，也要具備團隊合作能力，增進生活素養。

臺北市113年度「中小學資通訊應用大賽」「智組型機器人競賽－任務闖關賽」。（取自台北市教育局官網）

當大家都在讚嘆台灣出了一個黃仁勳，不斷討論AI和人型機器人熱門股之餘，也希望各界能共同扶持從根基培養，讓台灣人型機器人教育和人才可以更落地、更成熟發展。尤其筆者去年帶孩子參加韓國民間舉辦的機器人國際賽，舉目所見數百名韓國各地區中小學生，人手一台精緻的人型機器人，令筆者當下驚訝不已。相較台灣主要的人型機器人教育和競賽，多數仍停留在技職體系或高等教育，並沒有向下延伸；或是因進入門檻相對高：機器人裝備、學費和海外參賽等費用均須家長自費，所費不貲，令不少人卻步，僅成為少數人的課後社團或才藝學習。

馬斯克說未來社會一半的組成都會是機器人，機器人相關產業的人才多寡形同國力的象徵。在AI不斷發展的未來，每一家公司都將會是科技業，希望民間企業能夠更有遠見的投資贊助機器人教育向下紮根，當鄰國們（日韓等）都蓬勃發展機器人相關事業，亦企盼台灣可以從教育開始跟產業動態真正接軌，和民間共同投資培養台灣未來的人才，打造強盛的國力和企業競爭力。

（作者為家長）

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