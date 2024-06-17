自由開講》黃埔百年閱兵，軍校生汗水背後的榮耀

◎王天宇

6月16日，黃埔軍校迎來了建校100周年的盛大慶典，閱兵典禮上，學生們展現了官校生文武兼備、蓬勃朝氣的一面；然而，這些光鮮亮麗的背後，是無數汗水和努力堆砌出的成果。

在閱兵典禮前，官校學生們已經經歷了大量的體能和團隊默契訓練，其中踢正步更是重中之重，這種高強度的訓練要求學生們保持良好的體能和肢體協調性，每一次抬腿、每一步行進都需要精確無誤，從而鍛鍊他們的體力，更磨練他們的毅力。

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在閱兵典禮前，官校學生們已經經歷了大量的體能和團隊默契訓練，其中踢正步更是重中之重。（中央社）

閱兵過程中，除了體能要求外，學生們還要承受巨大的心理壓力，他們必須在高度壓力下保持專注，這得益於他們強大的心理素質和先期訓練所培養的團隊榮譽精神，任何一個人的失誤都可能影響整個隊伍的表現，因此每個人都盡力做到最好。

今年的閱兵典禮中，女官校生的表現尤為引人注目，她們與男同學一樣，經歷了嚴格的訓練，在閱兵中展現了出色的協調性和紀律性，這些女學生們向臺灣社會證明了女性在部隊中並非溫室花朵，相反的，她們是國軍戰力的重要來源和不可或缺的角色。

今年的閱兵典禮中，女官校生的表現尤為引人注目，她們與男同學一樣，經歷了嚴格的訓練，在閱兵中展現了出色的協調性和紀律性。（資料照）

軍校學生們用汗水和努力，換來了閱兵典禮上的精彩表現和無數掌聲，他們的辛苦訓練和奉獻，值得每一個人尊敬和讚揚，在這個特殊的百年紀念之際，我們應該更加關注和支持這些未來的國軍中堅力量，為他們的努力喝采，為他們的奉獻感恩。

（作者為師大政研所學生）

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