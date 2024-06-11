自由開講》中共藉黃埔百年之名行「洗腦」之實

◎陳俊

中共政府為慶祝黃埔軍校百年校慶，不僅在廣州舉辦盛大的紀念活動，更邀請台灣退役軍人前往參與，表面上似乎是一場單純的歷史紀念活動，但背後卻隱藏中共不為人知的陰謀，中共不但試圖藉此爭奪黃埔軍校建校歷史的話語權，亦利用該活動對台灣人民進行意識形態滲透。

圖為去年黃埔軍校建校99週年校慶，特別邀請陸軍官校歷屆退役軍官學長以舊式踢正步作為首要進場。（資料照）

中共試圖滲透台灣人的社交網路

中共邀請台灣退役軍人赴陸參加活動，卻刻意安排他們在抵達廈門後的第一站，隨即前往辦理中共居住證、開設銀行帳戶及申請中共手機門號等行程，顯見中共當局有意透過這次活動，收集參與者的個資及社交網路，以達成對我國人民的監控及洗腦目的，台灣國安部門也強調這些行為可能嚴重造成國安隱患。

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中共企圖藉此活動「中國化」台灣人

除蒐集個資外，中共政府還試圖藉此機會，進一步推動對台灣人「中國化」思維，此手段與俄羅斯在烏克蘭推行的「俄羅斯化」政策如出一轍，包括發放護照、提供福利等手段，最終目的都是要破壞我國人民對國家的認同，中共過去對台灣人的各種惠台政策也是如此，而這次邀請台灣退役軍人申請中國居住證，更是企圖藉給予準國民待遇，進一步削弱他們對台灣的認同。

中共的騙局台灣人不買單

即使中共宣稱邀請3000名台灣校友參加黃埔百年活動，然實際最終參加人數卻不到百人，這與99週年時尚有500餘人參加相比大幅減少，顯示台灣民眾對於中共的統戰手段已高度警覺，退輔會主委也證實，台灣人民已具備自主判斷並拒絕遭中共的文化遺產活動所利用的能力。

結語

中共利用黃埔軍校百年校慶活動，企圖在政治及意識形態上對我國民眾進行滲透影響，此舉對台灣的國家安全構成嚴重威脅，因此台灣社會應提高警覺，認清中共的真實企圖，堅定自身對國家的主權認同，切勿成為中共政治算計的棋子，我們要捍衛台灣的民主價值和獨立地位，使中共對我國的企圖徒勞無功。

（作者為國際情勢研究員）

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