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自由開講》從軍演及台灣藝人的表態看中共的政治貪婪

2024/06/07 12:01

◎江峰

中共軍演期間（5/23–5/24）習近平並沒有待在中南海指揮，而是出現在山東，在日照的海邊與一些事先安排好的群眾演員「親切」聊天。以往習近平「邂逅」群眾，總是有黑衣人把他們隔絕於習身外二、三十米外，這回竟然有新人拍婚紗照？習近平還貼身誇讚：「很幸福的一對」。習突然不怕暗殺了？

5月25日，臺灣國安人士指出，這次演習是由習近平親信、曾任東部戰區司令員的軍委副主席何衛東具體規劃操作。這或許是中共故意洩漏給台灣的情報，為什麼？因為大家都清楚，上次裴洛西訪台後中共搞的導彈演習，還把導彈發射到了日本經濟專區，也是情報透露說演習方案是何衛東策劃的，這麼重大的軍事演習習近平不到最後拍板能行嗎？不可能的！

軍演只是為拿下台灣積累更成熟的條件

透露這些消息出來，有一個很重要的目的：就是在政治上、在國際上形成一個軍內鷹派的印象，從而讓習近平保有一個掌握大局、平衡鷹派與鴿派的形象。這是中共歷史上一貫使用的招數。若軍事演習失敗，製造軍事強壓下台灣社會分裂的目的沒有達到，反而招來台灣軍民更強大的抵抗決心，那麼何衛東就得背鍋。如果一切順利，那麼除了看人拍婚紗照還在遙望大海的習近平，就成了台灣統一大業的偉大復興領袖，但是結果呢？台灣動員反對國會修法，就是台灣全社會的最佳反應。

在軍事層面，就是正當大家都在笑話共軍用3D電腦合成影像，模擬導彈發射時，台灣國防部卻公布了監控中共殲16戰機和轟6轟炸機的影像。讓外界清楚的看到，如果在實戰中，共軍的戰機已經被國軍F-16V的雷達鎖定卻毫不自知，台灣的軍事科技已經形成了強大的打擊侵略者的能力。

而這不放一槍一彈的軍演本身，是中共試圖強化法律戰、灰色領域作戰的行動。大陸海警船多次對台灣外島滲透，甚至與中共海軍艦艇配合挑釁是重大特點。也就是用軍隊保障非軍事的灰色領域作戰。然而在台灣海警船隻的堅定強硬驅離下，大陸的最新作戰動作並沒有佔到一點便宜，都被驅離。

可以說，軍事上的虛實對陣，中共軍演表面是失敗了。但是我們要注意到，也許以後層級會加強，直到政治上認為形成衝突的條件成熟，就會真動手，台灣和國際社會不可不察！

圖為國防部上個月（23日）召開臨時記者會，公布中共軍演兵力運用情形。（擷取自國防部記者會直播）

認知戰、假訊息戰花招百出，不斷製造分裂

從國會修法行動，到軍事上的灰色戰鬥，中共正在認真複製俄羅斯製造危機並最終奪取克里米亞的行動。同時，中共也跟克里米亞危機一樣，發動認知戰、假訊息戰來配合軍事演習。截至5月24日，中共官媒、網軍就有超過20萬則以上訊息操作，還有台灣當地媒體協助處理相關議題，內容包括散播軍演正當性、美方不值得信任，以及詮釋中共應掌握區域主導權等等。

作為中共信息戰的一部分，為了轉移視線，並挽回中共空軍的顏面，不惜偽造了一封所謂的「匿名空軍飛行員致賴清德的公開信」。匿名信說：「台灣年輕飛官寧願賠300萬也要走！」。還說什麼，白天緊急升空，晚上通宵保養戰機，現在還多了「跨子夜訓練」，讓很多飛官抱怨受不了。這一看就不對勁。飛機有專門的團隊負責保養，不是飛行員保養飛機，就像演員除了大幕拉開上台之外，舞台上一個大燈壞了、服裝上掉了一顆扣子這些事，是不需要演員親力親為的。

還說國軍缺兵員，尤其缺戰鬥機飛行員，這是違背常識的。台灣從美國新買的66架F-16戰機明後年陸續到貨，屆時台灣F-16戰機將達到200架。美國賣戰機給台灣，不是只送飛機到台灣，出售戰機是有一整套服務的。包括零配件供應、飛機維護保養、武器及軟體的升級，以及戰機飛行員的培訓。台灣國軍在美國每年訓練，陸軍都達到一個營的規模，這錢還是美國出，經費則由美方根據美國國會預算法，每年無償提供的20億美元款項支付。此外台灣空軍在美軍亞歷桑那「路克空軍基地」受訓，每年預算有數億美元，還有大量台灣本土培訓，空官是不缺的。

那封匿名信絕對不可能出自空官之手。F-16V是目前世界上最優秀的戰鬥機之一，也是F-16的最高版本，可以吊打一切非北約戰機，也就是說 F-16V是飛行員夢寐以求的升空「玩具」，都希望有機會駕駛它翱翔天空，就像一名賽車手，永遠不會拒絕速度更快的賽車一樣。

國軍空軍司令部已經澄清聲明，所謂匿名信不排除是敵人認知作戰伎倆。

近日網路社群流傳匿名發布的「給賴總統的一封信」，經安全單位追查是結合「疑軍」、「疑賴」的錯假認知作戰。（圖擷取自Dcard；資料照；本報合成）

再來說一下部分台灣藝人表態要統一這個事情。

到底是誰在挑釁？誰在製造仇恨？

對於五月天和蔡依林等台灣藝人在大陸演出時說出「我們中國人」一事，賴清德總統5月26日表示：「藝人在他人屋簷下承受壓力，希望台灣民眾體諒諒解」。中共不是說賴清德挑釁、挑起兩岸爭端嗎？對親中行為的反感，在台灣就是一個很普遍的存在。你想：你要有一個鄰居，三天兩頭拿著大刀到你們家門前敲門，儘管他口中喊的是「我們是同胞是親人」，我就問你，你敢開門嗎？三天兩頭開出台獨份子黑名單的是中共，而面臨飛機、軍艦包圍的戰爭臨界，台灣目前依然對在台海兩地做生意、做文化交流的民眾保持寬容，沒有說你演出時喊一聲「我是中國人」，就開除台灣國籍。那麼究竟是誰在破壞挑釁呢？是誰在化解人民的不滿？誰在挑撥人民的仇恨呢？
央視新聞發文說：「台灣藝人表達的不僅是身分認同，更是民族大義」。實際上台灣藝人表態說我是中國人，並沒有錯，錯的是中共試圖把自己一個政黨綁架到國家層面。這個壓迫人的屋簷，讓人不得不低頭的是中共而不是中國。

圖為中國國台辦發言人朱鳳蓮上個月（29日）在記者會上拿著「統一」二字的圖卡，說這些台灣藝人的表態是「自然而然的真情流露」。（圖片來源：微博截圖）

台灣更應該明確區分「中共」與「中國」

現在美國政府正在努力把「中共」與「中國」及「中國人民」區分開來，這一點是中共最為恐懼的。當這樣的黨國一家的混淆概念被澄清後，中國人會清晰地發現：只要真正愛中國，就必須驅逐出賣甚至贈送中國領土的中共；只要真正熱愛中國人，就要拋棄不斷地奴役欺騙甚至屠殺中國人的中共。

我覺得，台灣政府和各界，應該首先把「中共」與「中國」在各個宣傳輿論和大眾溝通之中進行有效區分。這樣，許多懷抱大中華情結，卻因為說不清愛「中國」和愛「中共」而被委屈的台灣朋友們，都能大膽的說出來熱愛「中國」的話，都會更加勇敢的因為愛中國而遠離欺負中國人的「中共」！

影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片：

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