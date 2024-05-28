自由開講》從聯合利劍到飛官自白，看中共的統戰手段

◎HONG

中共於5月23-24日宣布對台實施「聯合利劍-2024A」演習，此次演習共軍組織東部戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，重點演練聯合海空戰備警巡、奪取戰場綜合控制權、精打要害目標等科目，檢驗該戰區部隊聯合作戰能力，據該戰區發言人李熹表示，這是對「台獨」行徑的有力懲戒，亦是對外部勢力干涉挑釁的警告，然無獨有偶，我社群媒體上日前卻傳出有飛官匿名撰寫公開信，指稱在現今兩岸的緊張情勢下，寧可賠錢走人，這個時機點不免啟人疑竇。

被視為中共三大法寶（統一戰線、武裝鬥爭、黨的建設）之一的統戰，一直以來是共黨對付台灣的準繩，無論是中共釋出利台政策或是武力威嚇，均是以此邏輯運作，如同其信奉的馬克思主義裡的矛盾論一樣，分化、團結、再分化，目的就是在獲取其最大利益，並且不擇手段，以近幾次圍台軍演來看，明面上是為打擊「台獨」、警告外部勢力干涉，但其目標事實上還是為奪取台灣做軍事準備，然而在「中國人不打中國人」的前提（也可能是能力不足）之下，必須分化我國人對其觀感，因此在展現硬實力的同時，軟實力、巧實力亦紛紛出籠。

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日前傳出飛官匿名的公開信，聲稱是兩岸情勢嚴峻，使其工作量大增，導致不堪負荷，寧願賠錢走人，與此同時，我國媒體上也出現名嘴稱今年華航有多名現役飛官報考機師職位，看上去更加深公開信的可信度，但事實上這邏輯鏈只要一經推敲，便可發現貓膩，首先，公開信釋出的時機點未免也太巧，文中闡述因不堪重負方才萌生退意，但共軍機、艦擾台已不是新聞，何必要在這當口上「抒發己見」，要退早退了，在此時討拍目的在哪？其次，包含華航在內的各家航空公司，招收機師自然有一定流程，何況不會錄取「現役」人員，更合理的解釋是屆退人員，綜上兩相結合，吾人以為似是有心人士在默默操作此議題，目的在形塑國軍飛官在兩岸情勢不明，長期處在兵兇戰危的環境下，即便賠錢也要退役以求自保，而呈現在國人面前的就是「連國軍都扛不住了」、「政府兩岸政策有誤」的初步印象，最後只要在各大社群媒體間傳散，待其發酵即可，如此，便是經典的統戰手法-軟硬兼施。

空軍司令部說，「匿名飛官寫公開信」不排除是敵人認知作戰伎倆，呼籲民眾謹慎引述網路「匿名訊息」來源。（資料照／軍聞社提供）

不可諱言，中共對台灣實施軍事演習，的確對我國家與軍事安全造成莫大威脅，畢竟對岸軍事實力就擺在那，要與其軍備競賽更是天方夜譚，但國人也無須妄自菲薄，需知共產黨是堅定的「現實主義」者，若他有絕對實力打下台灣，何須對台搞統戰工作，打下來再建設即可，顯見中共對台動武尚有顧慮，因此，不能對其所言所行掉以輕心，尤其是在特殊時期的特定言論，都有可能是中共當局的有心操作，國人應慎聽慎信，以免被當槍使了還不自知。

（作者為國防事務研究者）

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