晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 社會

自由開講》從聯合利劍到飛官自白，看中共的統戰手段

2024/05/28 10:14

◎HONG

中共於5月23-24日宣布對台實施「聯合利劍-2024A」演習，此次演習共軍組織東部戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，重點演練聯合海空戰備警巡、奪取戰場綜合控制權、精打要害目標等科目，檢驗該戰區部隊聯合作戰能力，據該戰區發言人李熹表示，這是對「台獨」行徑的有力懲戒，亦是對外部勢力干涉挑釁的警告，然無獨有偶，我社群媒體上日前卻傳出有飛官匿名撰寫公開信，指稱在現今兩岸的緊張情勢下，寧可賠錢走人，這個時機點不免啟人疑竇。

被視為中共三大法寶（統一戰線、武裝鬥爭、黨的建設）之一的統戰，一直以來是共黨對付台灣的準繩，無論是中共釋出利台政策或是武力威嚇，均是以此邏輯運作，如同其信奉的馬克思主義裡的矛盾論一樣，分化、團結、再分化，目的就是在獲取其最大利益，並且不擇手段，以近幾次圍台軍演來看，明面上是為打擊「台獨」、警告外部勢力干涉，但其目標事實上還是為奪取台灣做軍事準備，然而在「中國人不打中國人」的前提（也可能是能力不足）之下，必須分化我國人對其觀感，因此在展現硬實力的同時，軟實力、巧實力亦紛紛出籠。

日前傳出飛官匿名的公開信，聲稱是兩岸情勢嚴峻，使其工作量大增，導致不堪負荷，寧願賠錢走人，與此同時，我國媒體上也出現名嘴稱今年華航有多名現役飛官報考機師職位，看上去更加深公開信的可信度，但事實上這邏輯鏈只要一經推敲，便可發現貓膩，首先，公開信釋出的時機點未免也太巧，文中闡述因不堪重負方才萌生退意，但共軍機、艦擾台已不是新聞，何必要在這當口上「抒發己見」，要退早退了，在此時討拍目的在哪？其次，包含華航在內的各家航空公司，招收機師自然有一定流程，何況不會錄取「現役」人員，更合理的解釋是屆退人員，綜上兩相結合，吾人以為似是有心人士在默默操作此議題，目的在形塑國軍飛官在兩岸情勢不明，長期處在兵兇戰危的環境下，即便賠錢也要退役以求自保，而呈現在國人面前的就是「連國軍都扛不住了」、「政府兩岸政策有誤」的初步印象，最後只要在各大社群媒體間傳散，待其發酵即可，如此，便是經典的統戰手法-軟硬兼施。

空軍司令部說，「匿名飛官寫公開信」不排除是敵人認知作戰伎倆，呼籲民眾謹慎引述網路「匿名訊息」來源。（資料照／軍聞社提供）

不可諱言，中共對台灣實施軍事演習，的確對我國家與軍事安全造成莫大威脅，畢竟對岸軍事實力就擺在那，要與其軍備競賽更是天方夜譚，但國人也無須妄自菲薄，需知共產黨是堅定的「現實主義」者，若他有絕對實力打下台灣，何須對台搞統戰工作，打下來再建設即可，顯見中共對台動武尚有顧慮，因此，不能對其所言所行掉以輕心，尤其是在特殊時期的特定言論，都有可能是中共當局的有心操作，國人應慎聽慎信，以免被當槍使了還不自知。

（作者為國防事務研究者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書