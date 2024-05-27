自由開講》五迷們，拒絕藍白才能保護你們的偶像！

◎許佩佩

五月天日前在北京開唱，主唱阿信一句「我們中國人」在台引發熱議。作為台灣的搖滾天團，五月天雖未積極涉足政治及社會議題，然而，透過實際行動與歌曲，五月天愛台灣、關注社會議題的形象早已深植人心。因此，當阿信在北京喊出「我們中國人」時，許多台灣歌迷感覺遭受背叛，一時之間，「舔共」、「下架五月天」罵聲不絕於耳，在此同時，卻也有另一派粉絲主張「政治歸政治，音樂歸音樂」，就連賴總統也表示，五月天在他人的屋簷下承受壓力，對此不捨，試圖為五月天的「中國人」說緩頰。

五月天日前在北京開唱，主唱阿信一句「我們中國人」在台引發熱議。（相信音樂提供）

無論如何評價五月天「中國人」事件，台灣人民都不可忽略本次事件的幕後黑手，也就是迫使五月天自我表態的中國政府。近來中國不斷透過各式手段對台施壓，無論是介入立院龍頭選舉、無視0403地震對花蓮的衝擊而在北京召見國民黨團總召傅崐萁、聯合國民黨和民眾黨強推「國會改革法案」，到解放軍在台灣周邊海域軍演恫嚇，都能看出中國施壓的痕跡。近幾日連藝人都無法倖免，幾波台灣藝人在表演場合或微博上的表態，顯然也是出自中國之手，中國施壓力道之大，範圍之廣，實已毋庸置疑。

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面對中國對台灣藝人的施壓，與其花費唇舌反覆辯論藝人的道德底線為何，倒不如號召五月天及其他被施壓表態的藝人的粉絲們，一起抵制中國在台灣的協力者藍白兩黨。畢竟，台灣粉絲無法跨海替偶像討公道，卻可以用手中的選票實實在在地教訓藍白兩黨，在往後的每一場選舉，若是罷免藍白縣市長或立委，請五迷們不要猶豫，投下贊成的一票，若是補選或各級選舉，也請五迷們拒投藍白，唯有讓藍白敗選，中國才會知道，施壓台灣藝人不但無法讓台灣人靠近中國，反而會讓中國在台喉舌嘗到敗選的苦果。中國若能因此收斂，未來台灣藝人才能免於一次又一次的被表態，粉絲們也才能享受偶像表演所帶來的單純喜悅。

（律師）

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