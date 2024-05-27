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自由開講》請問國民黨：你要如何向歷史交代？

2024/05/27 13:10

◎淺靖

自從2024年1月總統與立委選舉完後，跌破大家眼鏡的是，政治板塊演變成行政權屬於綠營民進黨，而國會則由中國國民黨與新興的台灣民眾黨掌握，連正副院長都盡在其彀中。於是，就開始一連串無法用常理邏輯思考的事：立院國民黨團決定新設藐視國會罪、修憲更動總統選舉規則、開放健保給陸配、核能發電廠重啟、修改反滲透法、架空委員會，諸如此類，難以言盡，而國會也因此政黨之間失和，惡鬥指責不斷，使得臺灣民情不穩，時時都要擔心中共侵擾而無寧日。

國民黨之所以被批評甚至唾棄，就是因為對於中國太過親密，已經達到逢中必軟的離譜地步！（資料照）

自從馬習二會後，很多人就在評價前總統馬英九的舉止行為有無失格？尤其身為國家前元首，居然不顧外界與國際眼光，去選擇與一個支持俄羅斯侵犯烏克蘭，藐視人權的共產黨頭子握手言歡，更在對話時輕口說出「中華民國」，回國時解釋說是故意說出口的，讓人不禁質疑，馬英九先生是不是只在乎當統一幫的棋子，而不在乎中華民國的國祚福祉？無論是中華民國，還是臺灣，在習近平的眼中，都只有臣屬於中國成為一省的下場。換言之，臺灣就是中華民國，中華民國就是臺灣，兩者互為表裡，一體兩面，無論是否喜歡中華民國，都必須接受中華民國在臺灣而成為一個獨立國家的事實，而支持臺灣獨立者，則也需要認知中華民國儘管沒有聯合國會籍，目前還是在國際上被認可的國家（否則國民如何出國他國入關？），而臺灣宣布獨立，雖然法理上因為中華民國在1945-1949年間，以及現在中華人民共和國未曾領有臺灣（臺灣在當時是聯合國請蔣介石託管，而由後來蔣氏寫給陳誠的親筆信中證實）而成立，然而代價卻是引發中國不滿而必興戰端，進而引爆中美日菲等國對決，重演第一次世界大戰的歷史教訓，不但沒有必勝的把握，即使戰勝也可能是慘勝！也因此「中華民國臺灣」是目前政府對外正式文書的用語，維持現狀是和平的定海神針。

和平沒有什麼不好，然而國民黨之所以被批評甚至唾棄，就是因為對於中國太過親密，已經達到逢中必軟的離譜地步！他們以為完全的信任對方可以換得身家安全，卻不知道兩岸無戰事，完全是由於中華民國還存在的關係。所謂毛之不存，皮將焉附，如果國民黨種種立案都通過，那麼就不會有官員願意在立委面前說出專業但不中聽的話，中國人將會逐步移民到臺灣成為中共左右選票的工具。尤其馬英九身為重要的政治人物，卻對於自己曾為中華民國總統的存在否定蔑視，連自己國家的國名都還要遮遮掩掩的小聲說出，豈不是給中共看笑話，反而增長氣焰要吃併台灣？

政治人物多如過江之鯽，但也有政治家與政客之分，前者以大局為重，有遠見的全盤眼光，因為他在乎的是全民利益，而非如政客只重視短期利益，以及選民的利益，而刻意偏袒收買人心。在知名文學家白先勇的著作《白崇禧與蔣介石中冊：國共內戰》中，白崇禧將軍即使面對共軍過長江逐步壓逼，也依然周旋到底，直到打完最後一兵一卒，才選擇離開中國來到臺灣，而他不做寓公而選擇臺灣的理由就是選擇向歷史交代，守護中華民國直到生命最後一刻。如此高貴的情操，在今日民眾黨與國民黨中又有幾希？他們都能向歷史交代今日所作所為嗎？

臺灣的年輕人也應當重視歷史，關心政治，雖然不必天天談論政治歷史，但也該清楚自我定位，而與中國保持界線，少用甚至不用中國軟體，拒絕被統戰，才能保障全民利益。一個沒有國家的人，在世界上是不會被真正尊重的，猶太人正知如此才建立以色列，這點值得我們深思！

（會計）

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