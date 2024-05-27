自由開講》台灣人憤怒的是藝人發表傷害國家的言論

◎陳啟濃

許多藝人在中國為了生存紛紛表態自己是中國人，馬英九辦公室執行長蕭旭岑認為這些藝人很冤枉，提出「什麼時候說自己是中國人也需要被原諒」，然而事實不僅如此，國人憤怒的是藝人發表的言論，否定自己的國家，正在傷害台灣。

馬辦執行長提出一大堆兩岸人民「同文同種」的事實，然而「中國人」這個稱呼本來是很中性，單純的可以是民族的認同，只是現在國際上只要用「中國人」這個稱呼，指的就是居住在「中華人民共和國」的人民而言。再說讓國人憤怒的不是藝人自認為是「中國人」這件事，而是附和中共發表侵害台灣主權的言論，傷害了我們的國家。

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藝人紛紛表態自己是中國人，問題其實不在這裡，而是中共要他們表態「反對台獨」、「支持統一」，這些才是傷害台灣國家主權的言行。（彭博）

由於中共在國際社會惡行惡狀聲名狼藉，造成「中國人」這個名稱讓人產生無限的嫌惡感。曾經許多國家為了抵制中共，對中國人印象不佳，甚至對中國人暴力相向，台灣人為了安全，要特別表明自己是「台灣人」不是「中國人」的身分。因為台灣在國際社會上的形象比起中國好太多了，所以當我們出國時，不會也不樂意表達自己是「中國人」的身分。為何我們的護照要特別標注「Taiwan」，因為「台灣」兩字才是良好形象的國家識別，才是保命符。

藝人紛紛表態自己是中國人，問題其實不在這裡，而是中共要他們表態「反對台獨」、「支持統一」，這些才是傷害台灣國家主權的言行。中共「反台獨」只是一個託辭，中共反對的是「台灣是一個主權獨立國家」的事實。

我們雖然不必像以色列人為守護自己國家安全，從國外回國參戰，但我們至少要認同自己國家的主權。用言論行動支持自己的國家不是一件困難的事，也不必委曲求全。人再怎麼為了求生存求發展，都不能忘本，要飲水思源，更不該傷害自己的國家。

（政治評論員）

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