自由開講》中共軍演並未實彈射擊，只是演戲？

◎陳俊

中共日前在台海周邊執行「聯合利劍2024A」軍演，引發外界關注其實際軍演的意圖，而在中共東部戰區23日晚間發布一段長4分53秒的演習影片中，本次軍演範圍涉及台灣海峽、本島周圍及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島附近；除看到數十架次戰機成體系實施環台島戰巡及繞外島巡航外，另發現中共僅在內陸有實彈射擊訓練，但在台灣周邊海空域並未出現實彈畫面，從這方面來看不禁讓人臆測，本次軍演是否意味只是一場虛張聲勢的政治表演活動，而非真正的軍演行動？

中共日前在台海周邊執行「聯合利劍2024A」軍演，引發外界關注其實際軍演的意圖。（法新社）

中共並未真的武力壓制

中共本次對台軍演缺乏實彈射擊，已經削弱其演習的實戰性和可信度，中共一向強調實戰訓練的重要性，然在這次演習中，其組織陸海空及火箭軍進行多科目模擬打擊，卻未展現戰場真實的相關作為，由此可知，中共的軍事演習更多為出於政治考量嚇阻因素，而非真的要對我軍事動武威脅，若中共堅持動武，也將引發國際的譴責及制裁行動，即使在強的國家，面對群起抵制力量，亦無法以一己之力招架得住。

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中共軍演為一場政治秀

中共在本次演習中也未劃定禁航區或禁射區，與平時軍演的做法不盡相同，通常軍演都會設定相關管制區域，以確保演習順利進行，達到其對我台獨勢力懲戒的威嚇目的，然這次中共卻並未採取完整的演練措施，整個演習過程與其說是彰顯其強大的軍武實力，更像是一場政治秀，中共的演習缺乏導彈射擊等實際軍武行動，也更加引發外界對中共軍演的真實動機，各國軍演的意義都在展現軍事實力及戰鬥力，而在本次演習中共顯然失去強軍的說服力。

中共虛張聲勢顯而易見

中共未對台實彈演練，僅以軍武擾台行動出擊，此舉對地區和平穩定及台海情勢的影響也令人深思，中共透過這樣的行動，可分成對內、對台、對國際三方面來分析。對內中共官方為凝聚小粉紅勢力，讓其看到中共官方對台是有所行動的；對台方面，中共可在政治層面壓制台灣捍衛民主決心，並強調對台灣的主導權利；在對國際層面，中共並未實彈射擊，因此可對外宣稱未造成區域動盪不安，同時亦可展現對台海的主權聲張，告誡國際勿干預內政問題，然中共這次顯然沒有達到目的，本次演習只是塑造假象，無法真正展現實力。

結語

中共利用環台軍演，明顯在給我國親共勢力撐腰，也告誡台獨勢力勿挑戰中共的底線，否則我國就是引發區域不安的罪魁禍首，並趁我國近其執政黨與在野黨爭執之際，進一步造成台灣人民恐慌，內外夾擊促使台灣內部的分裂加劇，然我國人民對於中共的文攻武嚇手段早已見怪不怪，在國際對我國捍衛民主政體肯定的加持下，我國人民對自身價值及民族意識也日益升高，身為強權國家周邊的民主典範，我國將不畏共軍壓制行動，將堅持捍衛民主價值。

（國際情勢研究員）

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