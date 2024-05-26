自由開講》中共企圖拉長立院消耗戰，請大家一起守護臺灣！

◎高大凱

「敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打，敵退我追。」是中國共產黨游擊戰奉行的十六字訣；其於戰爭史上，可溯源西元前200年的羅馬費邊將軍對上強大的迦太基軍隊，所實驗的作法「費邊戰術」：拖延迂迴的戰術，不急於達到目的，以迴避陷入消耗戰，用時間拖垮敵人。

為抗議國民黨、民眾黨強推國會擴權法案，24日在立法院外持續集結抗議民眾，參加群眾舉起各種創意標語來表達訴求。 （資料照）

今年4月27日，中國國民黨立委傅崐萁率領翁曉玲等16名黨籍立委訪中，會見中共統戰要角、全國政協主席王滬寧後返臺，旋於5月17日起，未經立法院委員會實質討論，國眾兩黨於院會強行舉手表決聲稱「陽光的國會改革」但實則為「兩光」法案。哪裡兩光？首先，二讀通過的立法院職權行使法第47條，對於有必要請求受調查人提出資料的「調查必要性」何在？付之闕如，即便專案小組可得致結論的事證已足，仍可不厭其煩地請受調查之政府機關、部隊、法人或社會上有關係之人，提出全部相關文件、檔案，否則即可間接強制調查，對人民處以1萬元以上、10萬元以下之罰鍰，並得按次處罰，上開立法，恣意侵害人民權利，其比例原則何在？荒唐的藐視國會罪，委員會審查報告提出刑法第141條之2：「前項官員以反質詢之行為，經院會主席制止仍繼續為之者，處六月以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」，在國民黨的國際記者會上，吳宗憲立委不僅無法定義「反質詢」，還以「立法後向人民解釋交代」，此已公然違背刑罰應以法律明文規定的罪刑法定主義。對於國眾兩黨違憲濫權、違反正當立法程序的法案，或可依憲法增修條文規定，行政院提出覆議；或可聲請由大法官組成之憲法法庭進行違憲審查及暫時處分等，吾人均可以預見。

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然而，上述過程對於臺灣社會的衝擊究竟是什麼？藐視國會罪乃至於已二讀通過的立院職權行使法第25條，即將高度癱瘓行政權說明政策的效能。在如此荒唐的惡法面前，行政官員最為明智的做法，就是一旦無法百分之一百確信自己清楚所詢事項，就應回答：「委員，我不能百分之一百確定您所詢的詳細過程為何，請讓我回去研究後再以書面陳述。」，又或者，在主席要求下答以：「我所知是這樣的......但我無法百分之一百確定。」行政機關將喪失於立法院以白話方式，向人民說明政策之憲法功能；而國眾兩黨的擴權法案，倘經聲請釋憲，對立的張力則會來到憲法法庭，白藍們勢將會呼朋引伴高呼「司法不公」，原本就被有心人士過度消費的司法又將雪上加霜。

於焉，藉由立法權瘋狂擴權，癱瘓行政權、攻擊甚至架空司法權、監察權，並持續導致臺灣社會高度對立；中共不費一兵一卒，即可達到不與臺灣正面決戰，坐收臺灣政治空轉、自我消耗之效，並拖垮臺灣。當前要務，臺灣人民應對於目前國眾兩黨之立委，立法院擴權亂象，實際上呼應中共對臺戰略，有清楚的認識，並於白藍持續違背正當立法程序、逕行表決的院會，至立院外響應集會遊行，清楚告訴白藍立委，吾人反對渠等之圖謀。其次，有識之士在決定反制手段時，應務實衡量手段的成本，以最能保存社會實力的方式，在正確的戰略上守護臺灣。

（執業律師、宜蘭律師公會理事）

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