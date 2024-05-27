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自由開講》「院際調解權｣給鴿派一個機會

2024/05/27 14:43

◎李維

憲法第 44 條「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」

藍白兩黨這次的國會改革或謂擴權法案，可能侵犯行政權、監察權、司法權的職權行使，是否該啟動總統的「院際調解權」？

立法院國民黨團、民眾黨團所提「國會改革」法案，被控違憲擴權，最快恐於明日院會強勢表決三讀通過，引起各界疑慮。（彭博）

這條原是君主立憲國家所遺留的君主調和權，做為中華民國憲法五院之間的爭端處理機制之一，固然宣示作用遠大於實質效果，但仍有幾點意義值得考慮：

一、總統的高度。總統作為國家團結的象徵，應避免涉入黨爭；另一方面，總統也是憲政秩序的維護者，必須適時回應及調解五院間職權行使的紛爭。

二、爭議的定調。將立院的藍（白）綠政黨之爭，拉回這次修法，所導致憲法層次的權力分立的爭議和扞格。

三、政治道德訴求。各個憲法機關在行使其職權時，應尊重其他憲法機關的權限，這是所謂「憲法機關忠誠」（Organtreue）；若無法本諸這種精神協商解決，也只能走上釋憲一途。

「院際調解權」看似雞肋，但在此時朝野火藥味濃烈之際，可以緩和對立，讓各黨鴿派意識抬頭，創造出重新思考討論法案的空間。

（會計）

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