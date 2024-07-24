自由開講》惡意炒作故障事件 無益國軍實戰化演練！

◎林哲宇

「漢光40號」演習於7月22日凌晨正式開始，然而首日就發生了一輛「雲豹」八輪甲車疑似引擎故障，停在民宅前進行緊急維修的情況，此事件引起「有心」人士及媒體的關注，也給了我們反思機會。

在演習的第一天，一輛「雲豹」八輪甲車疑似引擎故障，停在民宅前進行緊急維修，這一事件雖然看似尷尬，但卻是演習中可能遇到的各種突發狀況之一，國軍表示，漢光演習本身就有設想會遇到這樣的情況，並且有完整的SOP和相關訓練應對。

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「漢光40號」演習於7月22日凌晨正式開始，然而首日就發生了一輛「雲豹」八輪甲車疑似引擎故障，停在民宅前進行緊急維修。圖為CM-34雲豹八輪30公厘鏈砲甲車。（資料照）

但部分媒體對於這次演習的故障事件進行了大肆渲染，甚至批評演習的改動「換湯不換藥」；然而，這種觀點忽視了演習的本質和目的，演習的重點在於通過模擬各種可能的戰爭情景來檢驗和提升軍隊的實戰能力，而不是追求表面的完美無缺。

這次演習並不是一場表演，而是一次真實的軍事驗證，演習首日發生的故障事件，反映了演習的真實性和實戰化特點，我們應該以更客觀、更全面的視角來看待這次演習，理解其背後的深層意義，而不是僅僅停留在表面的批評和嘲笑，只有在真實的演習環境中暴露出問題，才能找到解決問題的方法，提升整體作戰能力。

（作者為政大政治系學生）

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