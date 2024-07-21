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自由開講》台海戰爭將成全球災難？美國高層誓言阻止中共侵台

2024/07/21 13:29

◎陳俊

在2024年阿斯本安全論壇上，美軍參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）直言，若台海爆發戰爭而美國須阻止中共，他對美軍充滿信心，相信美國能夠戰勝中共，布朗強調美軍是全球最具殺傷力、最受尊敬的作戰部隊，此舉向國際社會傳遞強烈的信號，即美國不會在台海問題上退縮，也反映美國在軍事方面的自信與決心。

美國參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）上將在2024年阿斯本安全論壇上表示，台海戰爭若爆發，美軍有信心能贏得戰爭，他對他的部隊充滿信心。

布朗回應川普對台海言論

美國前總統川普的言論再次引發熱議，福斯新聞記者在論壇上提問布朗，是否認為台灣應增加國防開支並確保購買正確的防衛武器，布朗回應，美國正與台灣在軍購項目上進行交流，並認為隨著無人機和網路戰等新型戰爭手段的出現，台灣需要結合多種能力增強防禦，使其成為中共更難對付的目標，布朗的回答也緩解川普言論帶來的緊張氛圍。

中共一週內拿下台灣計畫曝光

日本最新報告揭示，中共可能計畫在一週內拿下台灣，布朗在論壇上被問及此事是否會影響美國在台海的軍事計畫，他表示中共希望在美國投入軍力前迅速行動，這使得美國更加專注於在當地的軍事部署及加強後勤能力，此消息再次凸顯台海局勢的緊張，並警示各方美中兩國的軍事較量可能隨時升級。

台海戰爭恐成全球災難

美國國家安全顧問蘇利文（Jack Sullivan）在阿斯本安全論壇上發表驚人言論，表示台海兩岸若爆發戰爭將對世界帶來災難性的影響，並指出美國政策的基本目標之一就是確保這種情況永遠不會發生，台海戰爭對台灣、中共、甚至全球都是災難性的，蘇的言論無疑給國際社會敲響警鐘，表明美國將採取一切必要手段阻止中共對台灣發動侵略戰爭。

美國致力維護台海和平穩定

美國拜登政府過去三年一直致力於確保台海的和平穩定，美國強調不希望看到任何一方單方面改變現狀，並會對中共破壞和平與穩定的行動作出回應，維護台海兩岸的和平與穩定對於全球局勢至關重要，因此美國將繼續關注和處理台海局勢，確保地區和平與穩定，並以此保障全球的安全利益，此舉展現美國在台海問題堅定立場，也顯示出美國將繼續以實際行動維護國際秩序和地區和平。

結語

台海局勢的緊張與複雜性，讓美國不得不加強在該地區的軍事佈局與戰略計畫，布朗和蘇利文的表態，不僅顯示美國對台灣安全的承諾，也反映出美國在面對中共挑戰時的強硬態度，隨著無人機、網路戰等新型戰爭手段的崛起，台海問題的未來發展充滿變數，對美國來說，維護台海的和平與穩定，不僅是其國家利益的重要組成部分，也是全球戰略的重要支柱；而對於台灣而言，如何在不斷變化的國際環境中加強自身防禦力，並尋求國際支持，將是其未來發展的關鍵。

（作者為國際情勢研究員

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