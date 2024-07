自由開講》談川普要台灣付「保護費」—「疑美論」與「疑中論」的選擇

◎魯直

美國前總統、共和黨總統候選人川普近期接受「彭博商業周刊」(Bloomberg Businessweek)專訪,談及台灣議題時,川普直言,台灣拿走了100%晶片業務,要美國提供保護,台灣應該付「保護費」(Taiwan should pay the US for defense)。

此言引起廣泛的討論。疑美論的人(如趙少康)痛罵賴政府跪舔美國。不過也有一些國民黨的開明人士表示,這倒不失是一個生意人的明快性格,付費多少?保護程度多大?如果能夠說清楚,對台灣未嘗不是好事。

其實川普早在八年前選總統前,就說日本應付保護費,也曾對北約說北約國家應付保護費。結果川普當了四年的美國總統,與日本、北約國家的關係,沒有多大變化。

台灣付保護費,美國承諾對台灣加以一定保護,就像保險公司與被保險人的關係,我倒非常贊成,這是使用者付費。就像人民繳稅給政府,政府養軍隊保護人民一樣。如果這保護費能夠形成條約或協定,具有法律的約束力,那就更理想了。大清帝國打敗太平天國,很多仗是外國傭兵打的,國際的戰爭,也有很多成敗關鍵來自傭兵。柯文哲說台灣是美國的前線,保護美國,反而美國應付台灣保護費,這根本是渾話,台灣哪有能力保護美國?

美國只要台灣出一點錢,共同對付世界惡霸,尤其是惡霸最主要針對台灣,這台灣應出錢的說法天經地義,沒有什麼好挑剔。

美國和中國是世界兩大強權,全世界小國都會依賴大國,沒有例外。

美國只要和台灣做生意,只要台灣付保護費,不會要台灣的主權、土地、人民,也無礙台灣人民的自主和自由。而中國是要台灣的土地、財產、所有資金技術、人民的自由,加上祖宗牌位(主權)。台灣要選擇中國還是美國,這選擇很清楚。

兩個大哥,一個只要你付一點保護費,一個要你全部身家,你當然會選擇比較友善的那一方。誰叫你弱,沒有既免費又安全的選擇。

川普要的保護費,可能是共同軍事同盟的軍費負擔、或武器多購買,多盡同盟協約義務,這是台灣進入國際安全體系的機會,半夜都要欣然談細節。

反之,如果台灣被中共統一了,不管是武力統一或和平統一,台灣所有外匯存底都是中共的,所有私人土地都變國有,退休的軍公教的月退及退休的勞保的老人給付,也沒有了。台積電及許多科技廠,也要被迫搬到中國。政治勢力將作一定的清洗。

更可怕的是,台灣變成中共的前線軍事基地,台灣遏阻日韓通往中東的能源通道,台灣必將成為美、日、韓的敵人。二次大戰,台灣是日本的一部分,美日對戰,而台灣被美軍每天轟炸的歷史,老一輩人物,記憶猶新。當然,統一後,中共與美日對抗,台灣人將最優先成為戰場前線的炮灰,沒有自主的選擇。

拿一點外匯存底來付保護費,確定美國將共同維護台海安全,大家生活過得安心,這很合算。

(作者政治評論者)

