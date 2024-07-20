自由開講》談川普要台灣付「保護費」—「疑美論」與「疑中論」的選擇

◎魯直

美國前總統、共和黨總統候選人川普近期接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪，談及台灣議題時，川普直言，台灣拿走了100％晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付「保護費」（Taiwan should pay the US for defense）。

此言引起廣泛的討論。疑美論的人（如趙少康）痛罵賴政府跪舔美國。不過也有一些國民黨的開明人士表示，這倒不失是一個生意人的明快性格，付費多少？保護程度多大？如果能夠說清楚，對台灣未嘗不是好事。

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圖為戰鬥藍召集人趙少康。（資料照）

其實川普早在八年前選總統前，就說日本應付保護費，也曾對北約說北約國家應付保護費。結果川普當了四年的美國總統，與日本、北約國家的關係，沒有多大變化。

台灣付保護費，美國承諾對台灣加以一定保護，就像保險公司與被保險人的關係，我倒非常贊成，這是使用者付費。就像人民繳稅給政府，政府養軍隊保護人民一樣。如果這保護費能夠形成條約或協定，具有法律的約束力，那就更理想了。大清帝國打敗太平天國，很多仗是外國傭兵打的，國際的戰爭，也有很多成敗關鍵來自傭兵。柯文哲說台灣是美國的前線，保護美國，反而美國應付台灣保護費，這根本是渾話，台灣哪有能力保護美國？

民眾黨主席柯文哲說台灣是美國的前線，保護美國，反而美國應付台灣保護費，這根本是渾話，台灣哪有能力保護美國？（資料照）

美國只要台灣出一點錢，共同對付世界惡霸，尤其是惡霸最主要針對台灣，這台灣應出錢的說法天經地義，沒有什麼好挑剔。

美國和中國是世界兩大強權，全世界小國都會依賴大國，沒有例外。

美國只要和台灣做生意，只要台灣付保護費，不會要台灣的主權、土地、人民，也無礙台灣人民的自主和自由。而中國是要台灣的土地、財產、所有資金技術、人民的自由，加上祖宗牌位（主權）。台灣要選擇中國還是美國，這選擇很清楚。

兩個大哥，一個只要你付一點保護費，一個要你全部身家，你當然會選擇比較友善的那一方。誰叫你弱，沒有既免費又安全的選擇。

川普要的保護費，可能是共同軍事同盟的軍費負擔、或武器多購買，多盡同盟協約義務，這是台灣進入國際安全體系的機會，半夜都要欣然談細節。

反之，如果台灣被中共統一了，不管是武力統一或和平統一，台灣所有外匯存底都是中共的，所有私人土地都變國有，退休的軍公教的月退及退休的勞保的老人給付，也沒有了。台積電及許多科技廠，也要被迫搬到中國。政治勢力將作一定的清洗。

更可怕的是，台灣變成中共的前線軍事基地，台灣遏阻日韓通往中東的能源通道，台灣必將成為美、日、韓的敵人。二次大戰，台灣是日本的一部分，美日對戰，而台灣被美軍每天轟炸的歷史，老一輩人物，記憶猶新。當然，統一後，中共與美日對抗，台灣人將最優先成為戰場前線的炮灰，沒有自主的選擇。

拿一點外匯存底來付保護費，確定美國將共同維護台海安全，大家生活過得安心，這很合算。

（作者政治評論者）

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