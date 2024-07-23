晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》漢光演習歷史回顧：國軍實戰化訓練的進步與挑戰

2024/07/23 10:30

◎茜茜

國軍年度「漢光40號」實兵操演於7月22日正式展開，標誌著國防演習的一個重要里程碑，今年的演習不僅延續了以往的戰力保存項目，還特別強調去中心化指揮與控制以及單兵交戰規則（ROE），回顧過去的漢光演習，從「漢光10號」到「漢光30號」，這些操演不僅反映了臺灣軍事戰略的演變，也凸顯了面對外部威脅時我國的應對方式；本文將探討漢光演習的歷史演變，並分析臺灣國防的成長及軍事操演未來能進步的方向。

漢光演習的歷史演變

漢光演習自1984年起每年舉行，是臺灣軍方最重要的年度軍事演習，這些演習初期主要是模擬中共可能的侵略行動，並針對不同的攻擊情境進行防禦戰術驗證；如1994年的「漢光10號」演習就曾在澎湖外海偵獲不明國籍潛艦，展現了國軍在應對突發事件時的迅速反應能力，而2004年的「漢光20號」演習則因中共可能在東山島進行軍演而取消，顯示了國防政策在面對國際局勢變化時的靈活性和應變能力。

國軍曾在1994年的「漢光10號」演習間，在澎湖外海發現一艘疑似中國籍潛艦，展現了國軍在應對突發事件時的迅速反應能力。圖為共軍潛艦示意圖，此潛艦與本文無關。（路透社）

技術與系統的引進

隨著科技的不斷進步，漢光演習也在技術和系統上有了顯著的提升，2004年，國軍引進了美軍「聯合戰區層級模擬系統」（JTLS），並在後來採購「國軍聯戰訓練管理系統」（TJTMS），大大提升了聯合作戰訓練的效率和效果，這些系統的引進，不僅使演習更為真實和精細，也為國軍制定防衛計劃提供了有力的支持，2014年的「漢光30號」演習更是歷年規模最大的一次，展示了國軍在聯合作戰中的強大實力和協同作戰能力。

應對不斷變化的威脅

中共軍事威脅的不斷變化，要求國軍在演習中不斷改進和創新，今年的「漢光40號」演習首次採用了無「紅軍」假想敵和無劇透的方式進行防衛驗證，這種新的演習模式旨在提升演習的真實性和不確定性，從而更好地檢驗國軍在突發狀況下的應變能力，這種去中心化的指揮與控制，以及單兵交戰規則的強調，反映了現代戰爭中靈活應變和分散作戰的重要性。

未來的改進方向

展望未來，臺灣國防及軍事演習仍有多個方面可以進步；第一，應持續強化聯合作戰能力，尤其是在網絡戰和電子戰方面，這將是未來戰爭的重要領域；第二，需加強與盟國的軍事合作與聯合演習，以提升國際協同作戰能力；此外，也應不斷更新和引進先進的軍事技術和裝備，以確保國軍始終保持技術優勢；最後，加強軍事演習的真實性和靈活性，通過更多不確定性和突發狀況的設置，來全面提升國軍的應變能力和實戰水平。

結論

漢光演習作為臺灣年度最重要的軍事演習，從歷史到現在，無論在技術、戰略還是戰術上，都不斷進步和完善，面對中共日益增長的軍事壓力，臺灣必須持續提升軍事演習的質量和效果，以確保在任何突發情況下都能夠迅速有效地進行防禦，透過不斷引進新技術、加強國際合作和提升訓練真實性，臺灣的國防能力將會更加堅實，為維護區域和平與穩定做出貢獻。

（作者為研究生

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書