自由開講》漢光演習歷史回顧：國軍實戰化訓練的進步與挑戰

◎茜茜

國軍年度「漢光40號」實兵操演於7月22日正式展開，標誌著國防演習的一個重要里程碑，今年的演習不僅延續了以往的戰力保存項目，還特別強調去中心化指揮與控制以及單兵交戰規則（ROE），回顧過去的漢光演習，從「漢光10號」到「漢光30號」，這些操演不僅反映了臺灣軍事戰略的演變，也凸顯了面對外部威脅時我國的應對方式；本文將探討漢光演習的歷史演變，並分析臺灣國防的成長及軍事操演未來能進步的方向。

漢光演習的歷史演變

漢光演習自1984年起每年舉行，是臺灣軍方最重要的年度軍事演習，這些演習初期主要是模擬中共可能的侵略行動，並針對不同的攻擊情境進行防禦戰術驗證；如1994年的「漢光10號」演習就曾在澎湖外海偵獲不明國籍潛艦，展現了國軍在應對突發事件時的迅速反應能力，而2004年的「漢光20號」演習則因中共可能在東山島進行軍演而取消，顯示了國防政策在面對國際局勢變化時的靈活性和應變能力。

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國軍曾在1994年的「漢光10號」演習間，在澎湖外海發現一艘疑似中國籍潛艦，展現了國軍在應對突發事件時的迅速反應能力。圖為共軍潛艦示意圖，此潛艦與本文無關。（路透社）

技術與系統的引進

隨著科技的不斷進步，漢光演習也在技術和系統上有了顯著的提升，2004年，國軍引進了美軍「聯合戰區層級模擬系統」（JTLS），並在後來採購「國軍聯戰訓練管理系統」（TJTMS），大大提升了聯合作戰訓練的效率和效果，這些系統的引進，不僅使演習更為真實和精細，也為國軍制定防衛計劃提供了有力的支持，2014年的「漢光30號」演習更是歷年規模最大的一次，展示了國軍在聯合作戰中的強大實力和協同作戰能力。

應對不斷變化的威脅

中共軍事威脅的不斷變化，要求國軍在演習中不斷改進和創新，今年的「漢光40號」演習首次採用了無「紅軍」假想敵和無劇透的方式進行防衛驗證，這種新的演習模式旨在提升演習的真實性和不確定性，從而更好地檢驗國軍在突發狀況下的應變能力，這種去中心化的指揮與控制，以及單兵交戰規則的強調，反映了現代戰爭中靈活應變和分散作戰的重要性。

未來的改進方向

展望未來，臺灣國防及軍事演習仍有多個方面可以進步；第一，應持續強化聯合作戰能力，尤其是在網絡戰和電子戰方面，這將是未來戰爭的重要領域；第二，需加強與盟國的軍事合作與聯合演習，以提升國際協同作戰能力；此外，也應不斷更新和引進先進的軍事技術和裝備，以確保國軍始終保持技術優勢；最後，加強軍事演習的真實性和靈活性，通過更多不確定性和突發狀況的設置，來全面提升國軍的應變能力和實戰水平。

結論

漢光演習作為臺灣年度最重要的軍事演習，從歷史到現在，無論在技術、戰略還是戰術上，都不斷進步和完善，面對中共日益增長的軍事壓力，臺灣必須持續提升軍事演習的質量和效果，以確保在任何突發情況下都能夠迅速有效地進行防禦，透過不斷引進新技術、加強國際合作和提升訓練真實性，臺灣的國防能力將會更加堅實，為維護區域和平與穩定做出貢獻。

（作者為研究生）

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