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自由開講》漢光40號演習揭開序幕：無劇本實戰化挑戰極限

2024/07/21 12:41

◎魏國明

7月22日至26日，國軍將展開漢光40號實兵演習，這次演習採取「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」的模式，並強調「無劇本、實戰化」的演練方式。在過去，參演部隊通常能事先得知演習的各種狀況，但今年的演習將由統裁部臨時下達指令，部隊不會提前知曉。國防部指出，這樣的安排旨在提高官兵的臨場反應和作戰計畫的熟悉程度，使演習更加貼近真實戰場情境，這次演習的無劇本操演，將給參演部隊帶來更大的挑戰和考驗。

7月22日至26日，國軍將展開漢光40號實兵演習。圖為去年漢光實兵演習，在高雄永安中油液化天然氣廠進行關鍵基礎設施防護演練。（軍聞社）

國軍迎來去中心化指揮管制的時代

此次漢光演習的亮點之一是去中心化指揮管制的驗證，國軍將首次驗證新版接戰規則（ROE），並為各級官兵發放ROE小卡，以確保在戰時若指揮鏈中斷，各戰區甚至各作戰單位能夠遂行獨立作戰，這種去中心化的指揮模式，要求各級指揮官在無法向上通聯時，有權利下達作戰指令，此舉意味台灣軍隊在面對突發戰況時，將具備更強的應變和自主作戰能力，對提升整體戰鬥有重要意義。

強化地面部隊訓練，取消紅軍假想敵

今年的漢光演習特別強調地面部隊訓練，中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析指出，過去地面部隊在情報及火力協調等方面過度依賴上級指導與支援，這次演習旨在逐漸改變此文化，使地面部隊能夠在通聯中斷的情況下，獨立遂行作戰任務。此外，今年漢光演習取消紅軍（假想敵）的設置，讓特戰與海軍陸戰隊回歸本務，熟悉各自在戰時的戰術位置和守備區域的地形特性，這樣的安排有助於各單位更專注於自身的戰術訓練，提升整體作戰效能。

全時段實戰演練，民眾見軍率提升

此次漢光演習將進行24小時不間斷的全時段實戰演練，包括夜間訓練，旨在驗證部隊在全天候條件下的戰鬥能力，由於部隊頻繁在營外演練，民眾將更常在街道上看到軍隊的身影；國防部強調，這是訓練的一部分，旨在累積官兵的經驗和突發狀況處置能力，儘管過程中可能出現裝備故障或戰鬥動作不純熟的情況，但這些都是實戰訓練的必要環節，軍方呼籲外界給予官兵更多鼓勵和支持，避免不當的批評與謾罵，並表示參訓官兵若出現服儀不整等情況將不會被懲處，這顯示出國軍正在努力改變和提升基層部隊的作戰效能。

結論

漢光40號演習展示台灣軍隊在面對現代戰爭挑戰時的不斷革新和進步，無劇本實戰化演練、去中心化指揮管制、強化地面部隊訓練以及全時段實戰演練，這些措施都旨在提升國軍的整體作戰能力和應變能力，在國際局勢日益緊張的情況下，這次演習的重要性不言而喻，國軍通過這次演習，將有助於提高自身的戰鬥力，也向國際展現台灣捍衛疆土的決心和能力，希望這次演習能夠順利進行，並為國軍帶來豐碩的成果。

（作者為退役軍人）

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