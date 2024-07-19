自由開講》國軍首次發布ROE小卡：保護平民與提升戰場行為規範

◎茜茜

在現代戰爭中，遵循明確的交戰規則（Rules of Engagement，ROE）不僅是國際法的要求，更是確保軍事行動合法性與正當性的重要手段；此次漢光40號實兵演習中，國軍首次公開ROE小卡，這是一項重要舉措，旨在強化官兵在戰場上的行為規範；本次演習將檢驗這些ROE的實際應用，並藉此提升國軍的作戰能力與人道主義意識；本文將從ROE小卡的內容、其對國軍的幫助、現行制度的潛在挑戰以及未來的改進方向四個方面進行探討。

澎湖漢光演習即將舉行，路上處處可見戰車移動。（資料照）

ROE小卡的內容與意義

ROE小卡是國軍在此次演習中的一項重要創新，旨在讓官兵了解並遵守交戰規則，這些小卡具體規定了在戰鬥中可以對誰使用武力，何時可以使用武器，以及禁止攻擊哪些目標等內容，小卡設計重點在於「區別與比例原則」，強調軍事行動的必要性和合法性；例如，小卡明確規定不得攻擊平民及民用物體，禁止無差別攻擊，以及不得殺傷已失去作戰能力或已投降的戰鬥人員，這些規範的存在，不僅有助於提高官兵的法律意識和戰場行為規範，還能在戰爭中最大限度地減少對無辜平民的傷害，維護戰爭中的人道主義原則。

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ROE小卡對國軍的幫助

ROE小卡的引入對國軍有多方面的幫助；第一，這些規則為官兵提供了明確的行動指南，讓他們在緊張的戰鬥中能迅速作出合法和道德的決策；第二，ROE小卡有助於提升國軍在國際社會中的形象，彰顯其對國際法和人道主義的重視；第三，這些規範也有助於減少戰爭中的誤傷事件，從而保護無辜平民，減少不必要的國際批評和內部壓力；此外ROE小卡的實施，不僅提高了國軍的作戰效率，也在很大程度上強化了其合法性和正當性。

圖為本次漢光演習驗證ROE小卡之背面範例。（國防部提供）

現行制度的挑戰

雖然ROE小卡的引入是一項重要的進步，但在實際應用中仍然面臨一些挑戰；例如，如何確保所有官兵在高壓和快速變化的戰場環境中，正確理解和遵守這些規則仍是一個難題；此外，小卡中提到的比例原則，即「攻擊平民造成的附帶損害，不可超過預期所欲獲得的具體直接軍事利益」，在實際操作中如何界定和衡量，也是需要進一步明確和規範的問題，這些挑戰要求國軍在訓練和實戰中不斷檢驗和完善ROE的應用，確保其在各種情況下都能得到有效執行。

未來的改進方向

為了進一步提升ROE的有效性，國軍可以從以下幾個方面進行改進；首先，加強官兵的法律和人道主義教育，使其深刻理解ROE的核心精神和實際應用；其次，建立更加完善的附帶傷害評估機制，確保在每一次軍事行動中都能最大限度地減少對平民的傷害；此外，國軍還應加強與國際社會的交流與合作，學習和借鑒其他國家的成功經驗，不斷完善自身的ROE體系；最後，通過定期演習和實戰檢驗，持續改進和優化ROE，使其更加符合實際需要和國際標準。

結語

國軍在漢光40號實兵演習中首次公開並驗證ROE小卡，這是提升作戰能力和戰場行為規範的重要舉措，雖然面臨一些挑戰，但只要不斷完善和改進，ROE小卡必將在未來的軍事行動中發揮更大的作用，為維護戰爭中的人道主義和國際法治做出貢獻。

（作者為研究生）

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