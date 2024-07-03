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自由開講》中共唱衰「漢光改革」！你會信誰？

2024/07/03 11:13

◎張亞柔

漢光40號演習將於7月下旬登場，中共官方依慣例對台進行認知作戰。隸屬中央軍委政治工作部的海峽之聲廣播電台，發表標題為「耀武揚威的環太軍演和驚恐萬狀的漢光演習」文章，文章批評國軍戰法，稱我國國軍如同無頭蒼蠅「打亂仗、亂打仗」，毫無戰力可言。此外，還指責西方利用環太軍演和對台軍售挑釁大陸。

漢光40號演習進行重大改革，取消展示性和表演性質的科目，著重提高實戰化訓練水平，特別是訓練「去中心化指管」，以便在指揮鏈和通訊中斷情況下，部隊主官能夠獨立下達命令。對此，海峽之聲廣播電台表示「這是訓練上下無法聯通，國軍必須各自為戰」。企圖製造恐慌，並離間國人對國軍的信任。

圖為2023年漢光演習。（彭博資料照）

海峽之聲廣播電台認為，「環太平軍演」和「漢光演習」表現兩種截然不同的戰爭構想和情景設定，西方國家希望利用「軍事作秀」和「對台軍售」挑釁大陸，讓兩岸人民相互消耗，其最終目標是坐享漁翁之利。

中共利用媒體對台進行認知戰，企圖削弱台灣民眾對自身軍事防禦能力的信心，並指責西方國家挑撥離間，藉此製造兩岸緊張局勢，以達其戰略目的。

（作者為自由業

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