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自由開講》中國近期擾台的多重攻勢

2024/06/27 22:30

◎ 曾建儒

網鴻波特王透露中共資助台灣網紅赴當地拍片，將對台灣文化統戰。（翻攝自臉書）

在近期中國對台灣的多重攻勢中，無論是軍事威脅還是認知作戰，都不斷變本加厲。台灣人民必須認清這一事實，並積極強化國防能力，才能有效應對這場持續不斷的挑戰。

首先，我們必須了解中國的多層次攻勢。解放軍前少校駕快艇闖入淡水河口，高價收買網紅拍片宣傳，透過「海峽論壇」籠絡台灣政商各界，以及招攬退伍軍人參與「黃埔百年」校慶等，這些都顯示出中國無所不用其極，企圖達成其統一台灣的野心。

一名曾任中共海軍艇長的中國籍男子阮年日前駕駛快艇，從外海長驅直入闖進淡水河防地區，海巡署人員隨後在漁人碼頭將人逮捕。（海巡署提供）

根據美國國防部2024年的報告，中國人民解放軍在過去一年內，對台灣周邊海域進行了超過250次的軍事演習，這些演習包括模擬封鎖、登陸作戰等，目的是對台灣施加持續性的軍事壓力。數據顯示，解放軍的軍機和軍艦在2023年全年，總計超過1200次侵擾台灣的防空識別區，這些行為明顯是對台灣的軍事脅迫。

除了軍事威脅，中國在認知作戰方面的手段也不容忽視。根據調查，2023年有超過30位台灣網紅和藝人因接受中國資助，透過社交媒體平台發表親中言論。這些網紅的粉絲數量總計超過500萬，這意味著他們的言論對台灣年輕一代的影響極大。中國的這些作為，無疑是在企圖通過軟實力來影響台灣內部的輿論和民心。

中國還透過經濟手段試圖控制台灣。例如，中國提供高薪工作和商業機會，吸引台灣的年輕人和專業人才前往中國發展。根據台灣統計局的數據，2023年共有超過1萬名台灣年輕人前往中國工作，他們中大多數人在科技和金融領域工作。這不僅導致台灣人才外流，也削弱了台灣的競爭力。

面對中國的這些多層次攻勢，台灣必須採取全面的反制措施。首先，在軍事方面，我們必須強化國防能力。2024年的國防預算顯示，台灣將增加軍費支出20%，主要用於購買先進武器裝備和提升軍隊訓練水平。此外，台灣應該加強與美國和其他盟國的軍事合作，共同應對中國的威脅。

在認知作戰方面，台灣需要加強資訊戰能力，反制中國的假新聞和輿論攻勢。政府應該建立專門的資訊戰中心，負責監控和反制中國的網路攻擊和認知作戰。同時，我們應該加強對公眾的媒體素養教育，提高民眾對假新聞的辨識能力，防止中國的認知作戰得逞。

經濟方面，台灣應該推動產業升級，減少對中國市場的依賴。政府應該加強對本地企業的支持，促進科技創新和產業多元化。同時，我們應該積極拓展國際市場，特別是與東南亞和南亞國家的經貿合作，減少對中國的經濟依賴。

最後，在政治和社會層面，台灣必須團結一致，共同應對外部威脅。政府和民間應該加強溝通，增進共識，形成強大的社會凝聚力。同時，我們應該加強與國際社會的合作，爭取更多國際支持，共同維護台灣的安全和繁榮。

總而言之，中國對台灣的多層次攻勢不斷升級，我們必須正視這一挑戰，並採取全面的反制措施。只有這樣，台灣才能在這場持久戰中立於不敗之地，維護我們的自由和民主。希望每一位台灣人民都能認識到這一點，為保護我們的家園而共同努力。

（作者為國會助理）

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