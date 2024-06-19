自由開講》中共潛艦現蹤臺海中線：臺灣如何強化防禦能力？

◎茜茜

前（18）日凌晨澎湖漁民在臺灣海峽中線附近發現一艘中國潛艦浮出水面，隨後中國軍艦支援後迅速離開現場，此事件引發了臺海地區的高度關注和緊張氛圍，今早國防部長顧立雄證實了這一消息，並強調國防部對此有掌握，但具體情監偵手段及潛艦意圖暫不透露；本文將探討中國此舉的背後意圖，以及臺灣應如何發展軍武以應對中共的軍事威脅。

澎湖漁民18日清晨出海在海峽中線附近捕撈小管，意外撞見一艘疑似中國潛艦浮上海面。（圖由漁民提供）

中共潛艦浮現：威嚇與政治意圖

中國潛艦現蹤臺海中線，表面上看似一次軍事演習或意外，實則可能包含多重政治意圖；首先，這種行動可以視作對臺灣的直接軍事威嚇，展示中國軍事力量的存在與威脅，意圖在心理上打壓臺灣；其次，這也可能是中共對外宣示主權的手段，特別是在臺海局勢敏感時期，展示其對臺灣周邊海域的控制能力；此外，這種行為還可能是對美國及其盟友的挑釁，試圖測試美臺聯防的反應和決心；綜合來看，中共的行動包含多重戰略意圖，既是對臺灣的軍事壓力，也是對國際社會的政治信號。

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我國的軍事應對：強化情監偵能力

面對中共的軍事威脅，臺灣需要進一步強化情監偵能力，現代戰爭中，情報戰和監視技術的重要性日益凸顯，臺灣應加大投入，提升衛星監視、無人機偵察和電子情報收集能力，以便及時掌握敵方動向，預警潛在威脅，加強與美日等盟國的情報共享，建立更緊密的聯合情監偵網絡，有助於提升整體防禦效能。

不對稱作戰策略：發展精準打擊能力

在軍事實力上，臺灣無法與中國正面抗衡，因此必須依靠不對稱作戰策略來彌補劣勢，發展精準打擊能力是其中的關鍵，臺灣應加強巡航導彈、反艦導彈等精準武器的研發和部署，確保能在短時間內對敵方關鍵目標進行有效打擊；此外，無人作戰平臺（如無人機和無人潛航器）的運用也應成為重點，這些設備能在降低自身損失的同時，對敵方形成有效威懾。

增強國防自主：提升國產軍工實力

長期依賴外購武器並非長久之計，臺灣需要逐步提升國防自主能力，加強國產軍工實力，政府應支持本土軍工企業的技術創新和研發，推動軍民融合發展，國產戰機、艦艇及各類先進武器系統的研製，既能提升防衛能力，又能促進相關產業發展，帶動整體科技實力的提升，只有具備強大的國產軍工實力，臺灣才能在面對外部威脅時更加自信從容。

國際合作與聯防：鞏固戰略同盟

除了自身實力的提升，臺灣還需積極推動國際合作與聯防，加強與美日等國家的軍事合作，參與聯合軍演和戰略磋商，有助於增強防禦體系的協同作戰能力，臺灣應積極參與區域安全對話，推動建立穩定的國際安全環境，在面對共同威脅時，聯防體系的鞏固和盟國的支持是臺灣安全的重要保障。

結論

中國潛艦現蹤臺海中線，再次凸顯了兩岸間緊張局勢的嚴峻性，臺灣在應對中共軍事威脅時，需全方位提升自身軍事實力，強化情監偵能力，發展不對稱作戰策略，提升國防自主，並積極推動國際合作與聯防；唯有如此，才能在複雜多變的國際環境中，保持對臺海安全的有效掌控，確保臺灣的長治久安。

（作者為研究生）

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