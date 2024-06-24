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自由開講》「邱毅們」聽中共懲戒台獨判死就喪膽／爭當失敗主義靠勢懦弱小人！

2024/06/24 09:28

◎張天泰

前日，中國中共單方面宣布「懲戒台獨」，並稱若犯煽動分裂國家罪，最嚴重將處以死刑。事實上，北京當局對台灣這個民主國家完全不具司法管轄權，中共所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力。

顯而易見，此用死刑威脅台灣，為中國中共轉移境內經濟衰敗的慣用手法，及維護一黨極權專政，極度缺乏安全感，不斷強化各種國安法令及措施，對內侵害中國人民的基本人權，對外威脅國際人士赴中人身安全的行為。

面對中國中共如此無理壓迫台灣，國民黨主席朱立倫卻只著重攻擊賴清德總統，認為賴在這一個多月以來，在國會職權修法或是其他法案，都是用攻擊、對抗取代對話，包庇過去弊案，保護民進黨自己的政權，朱卻不懂團結反擊此次中國中共侵略台灣國家主權的行為。

面對中國中共如此無理壓迫台灣，國民黨主席朱立倫（中）卻只著重攻擊賴清德總統，卻不懂團結反擊此次中國中共侵略台灣國家主權的行為。（資料照）

邱毅更是胡亂腦補代替台灣年輕人的反應發言，包括一、理性看待，認為對自己沒有影響，只對台獨份子有冲擊；二、認為給台獨分子一個教訓挺好的，大快人心；三、完全無感，認為就說說而已；四、很緊張，說以後不要再參加民進黨活動了；五、表面怒罵，但看得出來，內心還是怕的，尤其不想當兵了。從上可見，邱言論已現出靠勢懦弱小人的原形，意圖把錯誤責任歸咎台獨分子，是要替中國中共對台灣進行統戰洗腦。

邱毅更是胡亂腦補代替台灣年輕人的反應發言，意圖把錯誤責任歸咎台獨分子，是要替中國中共對台灣進行統戰洗腦。（資料照）

過去已被中國中共點名的台灣現任副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮和前行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃等人，面對中國中共的死刑威脅，是不是也要害怕「被審判」？

行為最後，我是台獨分子，台灣是民主自由的獨立國家，中國中共趕快判筆者死刑。

作者為政治工作者、教育博士）

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