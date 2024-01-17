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自由開講》阿共奪台邦交國不手軟！國民黨淪為工具人還不醒？！

2024/01/17 10:52

◎張天泰

2024年台灣總統大選結束後的第一個工作日，太平洋邦交國諾魯15日宣布與我斷交，並與中國復交。消息傳出，極權中共打壓民主台灣國際空間與主權地位，引起台灣社會的憤怒。

致力打壓台灣國際外交空間，可從中共數十年有系統侵奪台灣邦交國看出，台灣總統蔡英文2016年5月20日就任以來，中國持續打壓台灣外交空間，至今共計十國與台灣終止外交關係。

2016年12月21日：與聖多美普林西比斷交。

2017年6月13日：與巴拿馬斷交。

2018年5月1日、5月24日、8月21日：先後與多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多斷交。

2019年9月16日、9月20日：分別與索羅門群島、吉里巴斯斷交。

2021年12月9日：與尼加拉瓜斷交。

2023年3月26日：與宏都拉斯斷交。

2024年1月15日：與諾魯斷交。

外交部政務次長田中光15日召開記者會宣布與諾魯斷交。（資料照）

細數台灣被極權中共陰狠奪走的邦交國，露出壓迫逼死民主台灣的真面目，但事實上，這種做法是把台灣朝正式獨立的方向推進，而不再願意接受現狀。如果台灣真的被中共搶奪所有邦交國，剝奪台灣所有國際外交盟友，那將使約兩千四百萬的台灣人民，重新思考《中華民國憲法》是否還有任何相關性，讓台灣正式走向獨立！

藍營該醒一醒了，中共消滅國民黨守護的中華民國從不手軟，是時候意識到中共要把國民黨工具化（工具化的意思就是併吞後，國民黨會被當物丟棄）的危險，和民進黨合作維護台灣這個國家的主體性才是對的路。

（政治工作者、教育博士）

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