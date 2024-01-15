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自由開講》台灣基進黨港湖選區的「激進」！？

2024/01/15 16:37

陳慶坤

台北市第四選區（內湖、南港）民進黨現任立委高嘉瑜因台灣基進吳欣岱分票，連任夢碎，高嘉瑜昨受訪表示，吳在這次選戰中打開了知名度，但這樣的選舉結果，卻是「親痛仇快」！

筆者早在去年4月24日吳欣岱表態投入戰局時，即在「新頭殼」投書〈全民調解決綠營「港湖之爭」才是正道〉，希望港湖區不要同室操戈，化解危機。當時黨內港湖議員李建昌就建議，兩人初選，做整合性民調解決綠營「港湖之爭」，才是不二法門、才是正道。顯然人微言輕無以阻絕、預防這場惡果。

民進黨現任立委高嘉瑜因台灣基進吳欣岱分票，連任夢碎。（本報資料照）

2023年9月15日台灣基進提名心臟血管外科醫師吳欣岱，參選台北市港湖區立委，吳欣岱說她的參選不是為了要拉下現任民進黨立委高嘉瑜，而是希望讓國家、社會更良善，要為台北、台灣打拚？基進黨主席王興煥表示，台灣基進執著於台灣的大局，「而不是民進黨的大局」，提名吳欣岱是因為內湖、南港，值得一位堅定本土價值的立委，這是為了台北市及台灣的大局，也希望與民進黨在國會形成雙本土政黨！？

王興煥主席執著於台灣的大局，「而不是民進黨的大局」，希望與民進黨在國會形成雙本土政黨，這樣的理想有可能嗎？吳欣岱說「不是要拉下」現任民進黨立委高嘉瑜，但以港湖區藍大於綠的政治生態，有可能嗎？這絕對是可以預期的一場「親痛仇快」的災難！

我曾經盛讚台灣基進，年輕人對於台灣本土意識的熱忱與堅持，尤其高雄「罷免韓國瑜」一役，確實開啟台灣人反省自覺指標性的象徵，功不可沒。

然或許這群年輕人幹勁十足卻缺少胸懷戰術韜略。要在國會形成雙本土政黨，在沒有拉下中國國民黨之前絕對是不可能的任務，這也是泛綠小黨會泡沫化的核心本質的問題所在。選舉落幕，台灣團結聯盟由於成績不盡理想，台聯黨主席劉一德在選後宣布請辭，並表示將召開中執會建議解散，這是殘酷的現實。當然，這種現象不止是本土泛綠政黨如此，一樣也發生在泛藍的小黨，從新黨、親民黨等等日薄西山可資證明。甚至今年剛剛崛起的民眾黨，也必然走向這條逐漸衰亡的宿命。台灣不是不能有小黨存在，而是台灣不是一個國家與統獨裂解的現實使然。

高嘉瑜連任之路，出現光譜相近的基進黨吳欣岱分票，而且當時還得到徐國勇等綠營大咖力挺，內鬥的下場，就是港湖區立委直接保送國民黨，1月13日的選舉結果證明這絕對非危言聳聽。台灣基進港湖區這一戰役明顯太過激進躁動，所引發的「親痛仇快」雙雙壯烈犧牲。吳欣岱換來在這次選戰中打開知名度；高嘉瑜卻是紅著眼眶忍著淚水市場謝票發送春聯；民進黨更少了很有可能這一席，令人不勝噓噓！

（台灣教授協會、北社會員）

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