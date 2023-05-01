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自由開講》密謀「除掉高嘉瑜」只是削減民進黨多元性戰力！？

2023/05/01 10:46

張天泰

日前，台北市第四選區（南港、內湖）民進黨立委高嘉瑜，除了要爭取連任，面臨藍營的候選人外，還得面對台灣基進台北市黨部主委吳欣岱的挑戰。由於吳日前成立內湖服務處時，包括陳時中、徐國勇、姚文智等人都到場，意欲養大吳欣岱下架高嘉瑜，也有媒體人黃揚明放出消息，提到民進黨是不會放過高嘉瑜，就是要讓她在這一屆落選。

一、讓高嘉瑜下架 民進黨不會因而勝選

民進黨孤鳥高嘉瑜在立委選戰，多次勝過國民黨對手，而內湖、南港區選民基本盤結構是「藍大於綠」，吳欣岱的本土價值理念值得肯定，但沒有高嘉瑜在內湖、南港區的支持率，港湖區選民藍綠比六比四，屬於艱困選區，事實上，民進黨並無給高強力資源，而國民黨李彥秀倚重組織戰，專長綁樁腳，卻忽略民代在具爭議性議題上需敢言為民發聲，而不是因選票考量怕得罪選民，變得不敢說話，這也是李彥秀和高嘉瑜競爭多次都落敗的關鍵原因。

二、王世堅勝選何志偉為人民厭倦權貴世族 非排斥敢言民代

有媒體人提到看到何志偉被拉下說高嘉瑜慌了，事實上，何志偉以些許票數落敗王世堅，在於台灣人民厭倦何志偉背後的權貴世族結構，而高敢言得罪同黨綠營人士，就是高嘉瑜能夠在港湖艱困選區突圍的真正原因，有心人士提起舊事，談到高在姚文智競選台北市長的場合翻白眼，所以得罪特定綠營人士，並貼其白目標籤，筆者在此無意冒犯姚文智，但姚當年狂敗的原因不在高，如果民進黨內部人士，持續認為我有權利拉下誰，要架空誰，例如資深民進黨議員李建昌，或如梁文傑提及「我們湖港寧願不要這一席都沒關係，給國民黨都沒關係，我們不要高嘉瑜。」，梁憑什麼認為他可以代表所有民進黨員發言？要不要高嘉瑜不是梁說的算，而上述不先問台灣民意，不先檢視高嘉瑜擔任立委的政績努力，再做公正判斷，那這些綠營人士才是真正的白目，必害民進黨損失一席立委。

當初賴清德跟蔡英文爭總統黨內初選時，高嘉瑜下著雨陪賴清德掃街，她是最支持賴清德的人，當時除了高嘉瑜去挺賴，民進黨沒有人敢！（資料照）

三、鳳凰的前身是孤鳥 勿忽視高嘉瑜膽識力捍衛民進黨多元性

高嘉瑜為民進黨孤鳥其來有自，在質詢時被擔任主席的同黨男立委亂兇，過去選立委因人緣不好被民進黨人士拍桌，民進黨九合一大選失利，成為代罪羔羊，被貼標籤為背骨，深綠選民洩憤對象，並要求其退黨，然而，高嘉瑜不只是漂亮愛唱歌搞笑的大眼睛女孩，高是林秉樞施暴案唯一和林周旋到底，為受害者們討回公道的女性，高也是當年唯一挺賴清德的人，當初賴清德跟蔡英文爭總統黨內初選時，高嘉瑜下著雨陪賴清德掃街，她是最支持賴清德的人，當時除了高嘉瑜去挺賴，民進黨沒有人敢，而賴清德現已為2024台灣總統的熱門候選人，最後，筆者認為，高嘉瑜人身形嬌小，志氣和膽識力比天高，高無民進黨組織、派系支持，卻立志成為第一位台北女市長，勿忽視高嘉瑜膽識力捍衛民進黨多元性，高嘉瑜不聽話，不被控制的孤鳥特質，才會真正為人民發聲，仗義執言保障台灣底層人民的權益，鳳凰的前身是孤鳥，而高嘉瑜一直是民進黨孤鳥！

（教育博士、政治工作者）

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