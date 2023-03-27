自由開講》看明年2024一月台灣總統大選候選人 

陳國雄

台灣解嚴以後，總統直選，實現民主，政黨輪替，民主政治，進一步深化，向前邁進一大步，令人欣喜，近來科技事業猛進，尤其半導體、晶片獨樹一格，令人讚賞，舉世矚目！

近來佔盡台灣媒體篇幅，最多的議題是明年一月十三日的台灣總統候選人遴選，民進黨有一定的提名制度，已定於一尊，由賴清德副總統出線；民眾黨、可稱一人黨，柯氏一言九鼎，應是前北市長、柯文哲先生代表，即將訪美面試；三月初，有位王建煊先生也宣佈參選，王氏已日薄崦嵫，來日苦無多，深怕寂寞無人見，低頭睠顧，夢語說夢境，可以確定的是，他連連署門檻都跨不過，為博取媒體版面而已；反觀，至今仍不習慣在野的國民黨，自上次朱立倫、吳敦義當主席以來、提名辦法，卻變來變去，讓人無所適從，讓大家不知道他們要搞什麼？而朱立倫的問題就是讓大家猜不透他要幹什麼。百年老店，至今無法定調，這與朱立倫黨主席特性有關；朱主席去年九合一選舉，欣喜若狂，然而今年三月四日的南投立委補選，執意提名老將，出乎意料，裁跟頭，大意失荊州，局勢逆轉。朱公處事渾圓滑溜、做人善於巧辯，日前指示民調不要加入他的名字，看似大公無私，原來他深謀為己利，其內心，已決定用徵召，遠慮乃為己鋪路！

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作為國家領導人，任重道遠，要具備良好教育，完善在職歷練，寬闊國際視野、外文能力強、兩岸政策，國防外交，經濟貿易等治國能力論述，這是長期累積下來的，不是一時可以補習、強塞訓練的。抬面藍營人士，如朱立倫、郭台銘、江啟臣等都是一時之選，其歷練符合資格；而韓國瑜、侯友宜之流，其資歷則有待商榷，侯受警察教育，出身警界，當刑警大隊長，在職訓練，侷限於警政，當警務署長、情報首腦，地方官僚，則適才適所；韓國瑜，出身軍校專修班，退伍再上大學，並去大陸搞個學位，深怕公諸於世，連競選公報都不敢登？韓當立委曾被提罷免、一口滑溜滑溜口才、聽完空洞無物，況且他們二位連KMT 的重要職位都沒擔任過，KMT 內部都擺不平，韓也無適當的在職訓練，難怪當時 KMT 菁英都投不下票？職是之故，作為國家領導人治國能力不足！若成為候選人，是KMT 的悲哀！台灣的悲哀！貽笑國際！

抬面上藍營人士，如朱立倫（中）、郭台銘（左）、江啟臣等都是一時之選，其歷練符合資格；而韓國瑜（右）、侯友宜之流，其資歷則有待商榷。（報社合成／資料照）

依目前形勢看「侯氏」被徵召，恐已定案？那時要他講兩岸政策、國際局勢、國防外交、經濟貿易等治國能力論述，必定講不出所以然，言之無物，再者、他英文也不強，這在今日是不可思議的事情？那時很難看？若真出線，新北地方或隔鄰有點市場，全國則令人存疑？「落跑市長」參選，複製韓氏，殷鑒不遠。又沈富雄氏言：侯似「籠中老虎」，然侯陷入籠中，水土不服，傷痕累累，一旦放出，金玉其外，敗絮其中，元氣盡失，大敗可期；倘使「侯」氏在總統候選人登記前，侯氏民調低落不堪了，須知、朱主席、心中有玄機，從未說過不選？那時、換蛀2.0 有理！朱公剋日興師，御駕親征，順理成章，木已成舟！

朱公歷練充足，縱橫政壇多年，國際視野也行，只是巧言令色，為何民調低落，連藍營都不支持他？當年換柱有以致之？實在可惜！；趙少康先生，當初信誓旦旦，重回老巢，少康中興，雷聲隆隆，震響島嶼天空，繚繞台海蒼穹，現在又不吭一聲？原來、靠嘴巴吃飯的人，喊口號、自爽而已？張亞中先生則太偏激，深藍態勢，信口胡謅，從無選舉、黨職及從政歷練？一事無成，啞口奈朱何？另一位新生代，江啟臣先生，曾為黨主席，國際視野足，黯然神傷，寂靜不作聲？為何被藍營遺忘？他係年輕世代，令人有清新色彩之感！真希望藍營提拔同類、夠資格擔綱大選候選人，共為台灣好！

朱主席、能言巧辯，有長遠規劃。套用魯迅用語：「獅子似的兇心，兔子的怯弱，狐狸的狡猾。」結局若何？讓我們駭視拭目以待，傾首聳耳以聽吧！試作七古：「朱公御駕親出征，代誌猴猴新北情；諸侯爭霸至此休？城郭台階亞夫鳴！」

作為總統大選選民，懇切期望各黨提出最佳治國人選，讓選民作抉擇，真正作到選賢與能，選出有治國能力者，來領導國家，讓寶島台灣繁榮富裕，永續生存，切盼台灣民主更加深化，有韌性。達成禮運大同篇所說：「大道之行也，天下為公，選賢與能，講信修睦…」的境界。

（北美台灣客家公共事務協會 理事兼祕書長）

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