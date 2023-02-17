胡，怎麼說》郭急、侯不急?因「內外有別」!爭大位的急，搶抬轎的更急！

距離明年1月總統大選投票日只有10個多月了，披藍軍戰袍坐轎爭大位的人選，看來是郭台銘、侯友宜上演「鍋猴相爭」之局，非郭即侯、非侯即郭。

目前觀察到的現象有2:

1，郭急、侯不急。

2，上面爭大位的急，下面搶抬轎的更急！

先看1，郭急、侯不急。原因很簡單，就是「內外有別」，侯友宜身在國民黨內，此時還不必急著宣布參選，他們符合爭取總統提名的規定及條件，只要黨的提名規章公布，他馬上可以投入，所以不必急著表態。至於參選部署及準備，那是早就在做的了。

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郭台銘則現在身在黨外，現在如不表態要披藍袍參選總統，那就來不及了，因為國民黨必須為他開一道專設的「給選旋轉門」，這需要時間。「早知今日，何必當初？」4年前，郭台銘「年輕氣盛、一時衝動」，在初選敗給韓國瑜後，退出國民黨，並痛痛、快快、狠狠的批判國民黨，當時可說出了一口惡氣、烏氣，於今卻成了他欲重上藍轎、再披藍袍，必須排除的最大障礙。

再看2，上面爭大位的急，下面搶抬轎的更急！郭、侯當然都很急，爭取大位叫逐鹿，現在眼看藍軍形勢大好，就像天上就要掉下一大塊鹿肉，豈有不馬上去抱去搶的道理?何況，他們中國人有句古話說，「天予弗取，反受其咎」，就是說天上掉下來的禮物，你不拿反而會遭災殃。

但是，侯友宜去年11月26日連任新北市長、新任期12月25日才開始，到現在才做1個多月，他愈快表態宣布參選總統，吃碗內看碗外的成分就愈重，會遭批評只把市長當踏腳石、違背對市民的4年任期承諾。所以，他雖然也急，在找機會鋪陳表態參選，但多做市長一天，批評他落跑的力道就少一分。

不過，坐轎的猴急裝不急，下面搶抬轎的、爭造王的更急，加上黨內對手趁機逼他表態，說他在等「黃袍加身」等，看來侯友宜很快就必須表態了。

郭台銘身在黨外，則以表態披藍袍參選，除了逼黨中央快快訂出初選辦法，開門讓他可以參加初選外，更藉表態測試藍軍內部各路人馬對他的支持度，同時讓黨內政敵露餡，方便整合收服、或盤點恩怨情仇予以壓制排除。至於競選團隊，侯、郭其實都不會是問題，只要能搶到藍軍代表權，而且當選希望濃，不必愁沒人投靠，重要的是要有識人之名，用對人就贏了一半!

選舉必須花錢，郭的財大、勢雄、氣粗...，那是不必說的了；侯也不必掛心錢從哪來，只要夠強、當選希望濃，那就財源滾滾來、如淊淊江水...。

冷眼看藍的郭侯、侯郭之爭，以及未來的藍綠之爭，權力之爭的本質，古今皆然，可以批判，不可否認。不同的是，古代大位之爭是成王敗冦，輸了不是死就快逃，目前中共一黨專政下的中國更是如此，不要說跟習近平爭大位了，連發表言論都會被扣上「顛覆國家政權罪」。

現今在民主台灣，人人都可以爭大位，以政治為志業者，都可立志登上總統之位，只怕你沒能力、沒本事，如果敗下陣來，身家性命財產也都沒什麼風險，首富敗了仍是首富、政客敗了仍是政客。

奇怪而詭異的是，那些認同「一個中國」、身在台灣、心在中國，滿口兩岸一家親、大做中華民族復興之中國夢的藍黨藍軍，卻用盡手段、想方設法在台灣爭大位、掌權力大餅，親中舔共爭取專制政權的翼護，都在所不惜。不禁令人要問:假如你們要的一個中國、統一、中國夢...，都因你們的當選、如你所願都實現了呢?台灣被中國併吞、被專政了，你們還能玩選舉嗎?還有選舉可玩嗎?

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