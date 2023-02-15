胡，怎麼說》王狐復仇成功，柯獅變病貓，郭虎低頭求給選旋轉門！

記得2019年8月，獅子、老虎、狐狸意圖聯合演出「桃園三結義」的故事嗎？當時柯文哲還很猖狂，自比「獅子」，把郭台銘比做「老虎」，還說「獅虎比較合」，卻把王金平貶做「狐狸」，不能與獅虎猛獸並列。狐狸復仇年不晚，2023年2月14日復仇成功了，「郭老虎」會見「王狐狸」之後公開強調，沒有「郭柯配」這回事，他必須披藍袍參選「王金平才會支持」。

當年的柯獅子，昨天不但沒能獲邀參與會談，而且在郭虎、王狐會後，因王金平明白表態「只挺代表藍軍參選的郭」，一句話就排除了柯，郭台銘也趁機完全否認郭柯配、根本沒這個議題、不曉得傳言從哪傳出來的。這下子，柯獅就被郭虎、王狐聯手直接排除到角落邊緣去了，簡直就被當做「病貓」一隻！

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當年的政治情境及氛圍，就是郭台銘在2019年7月間，參加中國國民黨2020年總統選舉黨內初選敗給韓國瑜之後，認為初選規則、過程都對他很不公平，猶有憤憤不平之氣，亟思另尋管道再投入大選之時，柯文哲也有他的總統夢，才會有那次郭柯王會談的安排。

當年8月間獅子、老虎、狐狸意圖演出「桃園三結義」，由於各有所謀，更無義可結，當然沒成功，也就沒有下文。

2019年9月12日，31個國民黨「大老」刊登廣告要求郭台銘挺韓並與韓國瑜合作，郭台銘同一天發表聲明，表示即日起退出國民黨。國民黨也在9月27日註銷他恢復未久的黨籍。

歷史翻過了那一頁，在2022年九合一選舉藍軍狂勝之後，「勝選紅利」激起藍軍大咖們進窺2024年總統大位的欲望，中國人所謂「逐鹿」天下，鹿是會動會跑的，須競逐相殺得勝，才能成為唯一得鹿者，2022勝選紅利的誘惑，讓藍的大咖們好像看到一大盤鹿肉烤的香噴噴的，就在藍營前面，只要打敗藍軍內部角逐者，披藍袍代表藍軍出戰，權力大位那盤鹿肉就可獨享。

鹿肉就在眼前，逐鹿的誘惑很大。現在，郭台銘又要重出江湖了，起心動念再度準備投入2024年總統選戰，走的仍是中國國民黨初選的老路線，「郭王會」就是他回台灣後第一個公開進行的政治動作。

為了取得藍軍入門門票，就他而言，算是夠低聲下氣了，自打耳光說當年69歲的他退黨是「年輕氣盛、一時衝動」，但同時也下了一個最後通牒給朱立倫掌控的國民黨中央，要求研訂出可以專供他「進出」國民黨的「給選旋轉門」，還要專設一個給他直奔初選的「專用通道」。

因為，郭台銘要想披藍袍出戰2024年總統大選，至少有4大關卡要過，

1，黨員身份。目前國民黨規定退黨必須滿4年才能申請恢復黨籍，郭董要到今年9月才滿，因此，他現在是無黨籍，不能參與國民黨內初選。

2，參加總統初選資格。恢復黨籍的黨員，必須滿4個月才能參加黨內初選。依現行規定，郭董又要揮棒落空了。

3，藍黨內競爭對手。目前藍軍最強的競逐總統人選，非新北市長侯友宜莫屬，國民黨中央即使為郭董專設了「給選旋轉門」及直奔初選的「專用通道」，嘴巴喊著「猴猴做代誌」的侯友宜，橫刀立馬，準備在藍陣內迎戰部郭台銘，兩人如果先決戰藍黨內的初選，鹿死誰手，真的還不知道。

4，現任黨魁朱立倫4年前參加黨內初選提名也飲恨，而且排名在韓、郭之後，挺他的人認為，若不是當時的黨魁吳敦義私心作祟，大改黨內初選規則，把本來不具參加初選資格的韓國瑜、郭台銘硬插進來，當年披藍袍出戰的本應是他。今年，朱立倫是初選規則制定者、也是競逐披藍袍的參與者，真能無私無我?「無私無我」在政界從來都是假，這是朱立倫制定規則即，最難迴避的!

不論侯友宜、郭台銘、朱立倫、趙少康，阿貓、阿狗誰披藍袍決戰2024大選，若只知親中舔共、只知遵奉北京意旨，即使當選，也成了中國的「兒總統」，那將不但是他們的悲哀、更是台灣的悲哀!

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