自由開講》台宏斷交凸顯中美衝突更為嚴峻

范世平／國立台灣師範大學東亞學系教授

3月26日中華民國與中美洲邦交國宏都拉斯斷交，雖然讓人遺憾，卻只是一日新聞，因為對台灣的實質影響非常有限，而且大多數台灣人沒去過這個國家；另一方面，台灣人對於斷交一事早已接近麻木。

中國媒體說，台宏斷交證明民進黨的對外政策失敗，將不利於明年的總統與立委大選。但事實剛好相反，蔡英文在第一任總統任期中有7個邦交國斷交，但她在2020年以817萬票高票連任，民進黨在立法院的席次再度單獨過半。

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因為眾所皆知，宏都拉斯與台灣斷交的理由，就是宏國獅子大開口的向台灣要求760億台幣的經濟援助，而台灣不願意給；更擔心這些錢不是用在蓋醫院與建水壩等宏國要求台灣經援的理由，而是落入總統卡斯楚的口袋裡。

但中國卻願意給，而且可以給更多，更不在意錢是否被貪污掉，因為中國官員的貪腐比比皆是。所以中國與宏都拉斯建交，完全不是因為理念與價值，而是因為金錢與利益。

所以對於蔡英文於2016年上台後迄今斷交了9國，台灣人沒有怪罪，反而是嫌惡這些邦交國的貪得無厭，以及中國藉由金錢來引誘這些國家與台灣斷交，藉此達到在國際上打壓與孤立台灣的目的。所以，我們珍惜每一個邦交國，也願意提供可以負擔的經援，但如果是需索無度，要我們與中國進行金錢外交的競爭，相信台灣多數人是不支持的。

宏國如同美國的後院，美國在宏國有軍事基地，所以中宏建交對美國的實質影響甚大。難怪當傳出台宏斷交的消息，拜登立即派出特別顧問陶德前往宏國，顯示中宏建交讓嚴峻的中美關係更為雪上加霜。（法新社）

對中國來說，台灣的邦交國越少，就越證明不是一個主權獨立的國家，而是淪為地方政府，與香港、澳門一樣，所以中國就可順理成章推動習近平在2019年1月提出的「一國兩制，台灣方案」。因此對於中國不斷挖台灣的邦交國，只會引發台灣人對中國的更加不滿，反而支持堅定對抗中國併吞台灣的民進黨；而國民黨則處在尷尬的地位，不敢大聲批評中國對台灣在外交上的打壓。

因此，中國完全是基於「硬主權」的看法，可惜很多台灣人也持相同觀點，這不但陷入中國的陷阱，也無法擺脫過去的窠臼。台灣在世界上本來就是一個「奇怪的存在」，雖然只有14個邦交國，看似外交的侏儒，卻是經濟與科學的巨人，特別是半導體，因此台灣在外交上的實質影響力相當巨大，近年來受到國際的矚目每日俱增。

所以台灣應該與許多有價值相同的國家，在民主、自由、法治、多元的理念下共同合作，在產業協作上有更多的空間，例如捷克眾議院議長艾達莫娃最近率領百人訪問團搭乘行政專機來台，就凸顯台灣在外交上有另闢蹊徑的空間；而許多在經濟上與中國依存度不高的國家如立陶宛，讓我們成立「台灣代表處」，也是台灣在外交上可以突破的機會。由此可見，「有實無名」的朋友可能比「有名無實」更重要。

值得注意的是，過去中國與台灣的邦交國建交，事前早就把條件談妥，當消息發佈時兩國外長就已在北京簽署建交公報。但這次宏都拉斯外交部長雷伊那15日前往北京洽商建交，卻在11天後才完成，或許因為中國近年來的經濟發展不佳，能夠提供宏國的經援也相對有限，所以雙方必須不斷的討價還價。加上宏國是美國的後院，美國在宏國有軍事基地，所以中宏建交對美國的實質影響甚大。難怪當傳出台宏斷交的消息，拜登立即派出特別顧問陶德前往宏國，顯示中宏建交讓嚴峻的中美關係更為雪上加霜。而中國也在藉由與宏國建交來凸顯「東昇西降」的趨勢，顯示美國的影響力大不如前，則美國勢必有所反擊。

然而就在台灣與宏都拉斯斷交的隔天，前總統馬英九卻要前往中國訪問，似乎是時機不宜，但是馬英九卻不在乎，因為他只在乎自己的歷史地位，他不在乎國民黨的明年選舉，更不在乎台灣。

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