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自由開講》戰爭與和平，國民黨問錯對象了吧！

2023/04/24 09:34

◎黃建龍

2024的台灣總統大選的選戰在民進黨確定候選人後，展開序幕；起手式賴清德在接受提名演說中提出2024的大選是「專制與民主」的對抗，不是「戰爭與和平」的選擇，此話一出台灣有土地、有人民，並且定期改選各級政府，行使公權力，服務人民，事實上已經是一個主權獨立的國家，不必另外宣佈獨立；中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣自然也不是所謂「中國神聖不可分割的一部分」；此外台灣在印太戰略的位置上，扮演了太平洋防線的樞紐，經濟上更因晶片左右了全球未來人工智慧及當代產業的發展，維繫台海的和平，不單只是台灣人自己的選擇，更是全球民主防線的必然。

而另一方面決定台海發生戰爭與否的開關，從來不在台灣手上，藍營的名嘴們似乎搞錯對象了！台灣歷史上唯一真正發動過對中國戰爭，同時不斷要反攻大陸，攻打中國的人是中國國民黨啊！另一方面來看，台灣民主化以來，高喊要武力攻打台灣的人，一直都是中國，因此選擇親近中國抑或是親美日等民主同盟是截然不同的選擇，這不就是面對選擇嗎？

台灣歷史上唯一真正發動過對中國戰爭，同時不斷要反攻大陸，攻打中國的人是中國國民黨啊！現任國民黨主席朱立倫。（資料照）

原本戰爭或是和平就不應該成為民主國家選舉選項的，面對鴨霸鄰居，不是選擇溫馴退讓，就像是騎車在路邊遇見惡犬，你加速閃躲，牠只會追著你越吠越兇，你一旦不畏懼停下車來面對它，大多數時候牠都會止步邊吠邊後退。面對一個每天高喊要打你的中國，只有武裝自己，不畏懼堅定地面對他，不是一邊對敵人示好，又一邊要對方給我們和平。如果國民黨也認為中國是哪隻惡犬，那2024的選舉就簡單多了，我們可以選擇一個提出更好經濟政策、外交國防戰略的候選人，因為我們有共同敵人，但是現在我們最怕的就是「敵人就在本能寺」啊！

（大學政治學助理教授）

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