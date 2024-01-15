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博硯「說」法》一個新局的開始

這次的選舉已經不是政見的比賽，而是立場的競爭。但治理國家不能只靠立場，下個總統與立法院任期還是要解決這幾年來沒解決的問題，例如青年低薪的問題，這些問題沒有解決，青年人對於執政者的怨言都在，而政治環境也不會變得更好。
胡博硯

胡博硯

2024/01/15 11:08

胡博硯／東吳大學法律系教授

賴清德無懸念的選上總統，也意味著台灣政治開啟了新的時代，因為台灣從總統直選後，沒有一個政黨可以執政超過八年，賴清德的當選打破這個魔咒。也許是各方預料中事，但日後也能想像的賴清德這個只有四成民眾支持的總統，不支持的人有六成。總統是國家元首，我國的總統與內閣制的元首不同，具有實質的權力，制度有好有壞，透過選舉產生就注定進入政治漩渦，難以獲所有人的尊敬。卻也因為是人民直接選出，所以具有直接的民意與舉足輕重的影響力。新總統必須要統合這個國家不同意見的人，而且是多數人，這點未來將考驗賴清德總統的高度與智慧。

台灣從總統直選後，沒有一個政黨可以執政超過八年，賴清德的當選打破這個魔咒。（本報資料照）

另外一方面，立法院這次留下兩大一小三個黨，三黨皆無過半席次，民眾黨的席次剛好可以扼住兩個大黨的咽喉，如果民眾黨與其中一黨合作，就可以順利跨過門檻。但是不是必然就會藍白合，如預期的支持韓國瑜當立法院長，還是未定之數，這個黨才剛選完黨內就開始鬥爭，前秘書長謝立功要求黃珊珊為敗選負責。同樣地，這個海選與徵召來的組合能否代表柯文哲的意志，不無疑問，特別是具備能力與經驗的國昌，在下個會期將重返立法院，但是否能跟柯文哲相處呢？當然黃國昌保有不分區立委的位子就必須保有黨籍，便取決於柯文哲，這個一人政黨，當黨務機器都握在柯文哲手上時，有爭議發生時就會特別有趣。不過，白是否一定要跟藍合作呢？也是未定之天，選舉期間的紛擾難以抹滅，或許在個別的議題上也可能選擇與民進黨合作，以爭取對民眾黨的有利地位。

台灣的政治環境對抗性極高，立法院一言不合即吵架，在社群網路上出現不喜歡的聲音就開幹。但台灣未來的政治環境至少目前看來是三足鼎立，會不會更為混亂，端賴未來各黨間的合作型態，也許會換來的反而是妥協性更高的狀況，以換取對方的合作。如此一來各黨團的協調能力就要加強，同樣的，未來新任的行政院長必須要與總統配合，還要兼具協調立法部門的能力，人選要更為慎重，但不須太悲觀。

比較可惜的是，這次沒有小黨跨越門檻，不僅是跨越分配席次的門檻，連分配補助金的門檻也沒有政黨跨過。這些小眾的聲音，都有其特殊性，例如選不好的基進黨，代表的深層獨派的想法；而歐巴桑聯盟也是代表小民的心情。至於時代力量，這幾年在諸多議題上面都非常的努力，例如交通改革與《精神衛生法》的修正，但選舉期間苦於黃國昌議題的糾纏，也許這次並沒有跨越門檻，但時代力量至少擺脫了黃國昌的幽靈。不過，整體來說，國會缺乏小黨的聲音，將對民主不利的。

事實上，這次的選舉已經不是政見的比賽，而是立場的競爭。但治理國家不能只靠立場，下個總統與立法院任期還是要解決這幾年來沒解決的問題，例如青年低薪的問題，這些問題沒有解決，青年人對於執政者的怨言都在，而政治環境也不會變得更好。

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